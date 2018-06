Trump-kaos på G7-møde: Trak støtte til erklæring i tweet fra Air Force One

SAN FRANCISCO – Det netop overståede G7-møde i Canada så i nogle få timer ud til at lægge en dæmper på spændingerne mellem USA og de øvrige seks lande i klubben.

Selvom præsident Donald Trump fastholdt USA’s særtold mod de øvrige lande på stål og aluminium, blev G7-lederne enige om en fælles erklæring.

G7-lederne samlede tropperne men løste ikke handelskrise

Men Canadas regering nåede dog kun lige at offentliggøre teksten, før Trump trak sin støtte, truede med at eskalerede sin handelskrig og kaldte Canadas premierminister Justin Trudeau »meget uærlig og svag.«

Det var en bemærkelsesværdig kovending, som punkterede resultaterne af to dags storpolitisk diplomati.

Præsidentens udmelding blev sent i et tweet fra Air Force One, da han havde forladt mødet og havde sat kurs mod Singapore, hvor han skal mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

»Baseret på Justins falske udtalelser på hans pressekonference, og det faktum, at Canada opkræver massive toldsatser fra vores landmænd, arbejdere og virksomheder, har jeg instrueret USA’s repræsentanter i ikke at støtte den fælles erklæring, mens vi overvejer told på biler, som oversvømmer det amerikanske marked,« skrev Trump.

»Canadas premierminister Justin Trudeau optrådte så ydmygt og mildt på vores G7-møde, for kun bagefter ved en pressekonference, efter at jeg var taget afsted, at sige, at USA’s særtold fornærmende, og at han ikke vil blive skubbet rundt. Meget uærligt og svagt. Vores særtold er en reaktion på hans 270 pct. told på mælkeprodukter,« skrev han i et andet tweet.

Et par timer tidligere havde den canadiske regeringsleder ellers meddelt, at de syv ledere var blevet enige om en tekst, som udpenslede en række fælles økonomiske og udenrigspolitiske mål.

Men Trudeau erkendte også, at der fortsat var dyb uenighed mellem Trump og de øvrige ledere omkring handel. Efter at have kaldt mødet succesfuldt og refereret til diskussionerne på mødet som inspirerende, gentog han, at Canada vil gengælde USA’s straftold på stål og aluminium mod Canada.

»Canadiere er høflige, vi er rimelige, men vi vil ikke blive skubbet rundt,« sagde han og fortalte, at han over for Trump havde understreget, at dette ikke var noget, som Canada tog let.

Donald Trump vinkede, gik ombord på Air Force One for at sætte kursen mod Singapore. Foto: AP/Evan Vucci

»Særligt tager vi det ikke let, at det sker af nationale sikkerhedshensyn. Vi stod skulder ved skulder med amerikanske soldater i fjerne lande i Første Verdenskrig og alle år frem. Det er temmelig fornærmende.«

Hvorfor Trumps blev vred over dette er uklart. Canadas regering har sagt disse ting tidligere.

Trump mod alle de andre USA står alene over for de øvrige mægtigste lande i verden.

Det var også opsigtsvækkende, at Trump i sit tweet pegede på canadiske toldsatser som årsagen, eftersom Trump-regeringen har fastholdt, at straftolden er indført for at sikre, at USA's egen stålindustri ikke lukker ned som følge af unfair konkurrence fra andre lande.

At mødet også inden alt dette var dramatisk blev understreget af et foto, som Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, tweetede. Det indkapslede stemningen: Trump sad alene på den ene side af et langbord med armene over kors og kiggede trodsigt på lederne på den anden side.

»Bare endnu et G7, hvor andre lande forventer at kunne bruge USA som deres bank,« skrev Bolten over billedet.

Allerede inden sit Twitter-angreb varmede Trump i sine afskedsbemærkninger fra mødet dog op til et nyt sammenstød.

Ud over at gentage sin kontroversielle bemærkning om, at Rusland bør blive lukket ind i klubben igen, luftede han en ide om, at det var bedst helt at fjerne toldbarrierer. Han tordnede også mod uacceptable toldgrænser for amerikanske varer og truede med helt at holde op med at handle med lande, som han har placeret i den kategori.

»Det kommer til at stoppe, eller vi stopper med at handle med dem,« sagde han: »Vi er som en sparegris, som alle røver. Det stopper.«

I en slet skjult trussel slog han også fast, at det vil være en fejl for andre lande at tage modskridt mod USA’s særtold.

Der var ikke noget, som tydede på, at Trumps brutale form for diplomati, kuede de øvrige G7-ledere.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron, der i dagene op til G7-mødet havde sine egne sammenstød med Trump, advarede om, at »der ikke er nogen vindere.«

»Der er kun tabere med den strategi,« sagde Macron til et spørgsmål om, hvem der havde vundet skyttegravskrigen mod Trump.

Storbritanniens premierminister Theresa May kaldte USA’s særtold uberettiget og advarede om, at det ville gøre alle fattigere.

Trumps kovending fik også hård medfart hjemmefra.

Den republikanske senator John McCain mindede i et tweet adresseret til USA’s allierede om, at et flertal af amerikanere er positive over for og bakker op om alliancen, der i 70 år sammen har værnet om fælles værdier.

»Amerikanere støtter jer, selvom vores egen præsident ikke gør,« skrev han.