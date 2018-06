Macron: G7 på vej med erklæring om handel - men den løser ikke alt

Trods uenigheder mellem Europa og USA er G7-lederne nået til enighed om en fælles udtalelse om handel på deres topmøde i Canada lørdag.

Det siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

- Denne enighed er godt nyt, og det viser et kollektivt ønske om at stabilisere tingene, siger Macron til journalister ved topmødet.

- Ikke desto mindre er vi ikke i mål med en erklæring, og det løser ikke alt, så det er klart, at vi fortsætter arbejdet i de kommende uger og måneder, siger han.

Lederne af verdens syv rigeste industrinationer formåede ikke at finde en løsning på den strid om told og afgifter, der har bragt dem på randen af en handelskrig.

Derfor har der været tvivl om, hvorvidt mødet vil ende med en sluterklæring, som alle G7-lederne kan stå bag.

Kilder på topmødet siger, at USA havde protesteret mod formuleringen "regelbaseret international orden". Det har hidtil været helt ukontroversielt i G7, som blev dannet i 1975 for at sikre netop et sæt internationale regler inden for blandt andet handel.

Men en udtalelse fra den tyske forbundskansler, Angela Merkel, tyder på, at landene også når frem til en enighed denne gang.

- Når det gælder handel, har vi formået at nå til enighed om vigtige spørgsmål. For os var det vigtigt med en forpligtelse på regelbaseret handel, siger Merkel.

Trump mod alle de andre USA står alene over for de øvrige mægtigste lande i verden.

Forud for topmødet har de store europæiske lande samt Canada og Japan udtrykt vrede over, at USA fra den 1. juni har indført straftold på stål og aluminium mod en række lande.

USA's præsident, Donald Trump, forlod topmødet før tiden for i stedet at fokusere på tirsdagens møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Trump advarer handelspartnere mod modtræk

På G7-mødet i Canada fastholdt Trump, at USA i alt for lang tid er blevet udnyttet af andre lande på grund af de - ifølge Trump - elendige handelsaftaler, som tidligere amerikanske ledere har indgået.

Inden Trump forlod topmødet lørdag eftermiddag dansk tid, holdt han pressekonference, hvor han gav udtryk for, at drøftelserne på G7-ledernes topmøde i Canada var "ekstremt produktive".

Danmark og 27 andre lande i åbent brev til Trump: Stop straftold

Men det var mere henvendt til hans globaliseringsskeptiske hjemmepublikum, end at det afspejlede udfaldet af topmødet, siger europæiske embedsmænd.