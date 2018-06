Trump tror på sluterklæring fra G7

Schyy – ikke et ord om genforening:

Men i deres hjerteland i Don-området vil unge kosakker hellere fokusere på at genoplive den traditionelle kultur.

Den radikale ledes ord om det rødbrune kabinet illustrerer et skifte i dansk politik.

Afrikansk præsidentsøn fortæller for første gang offentligt om sin fars vanvittige flugt fra Zimbabwe sidste år.

Indsigt: Mens frygten for at miste kunder til tech-mastodonten Amazon ulmer i detailhandlen, er flere virksomheder som Imerco, Illums Bolighus og Stelton ifølge dem selv parate. Samarbejd, eller oprust digitalt, lyder mantraet.

Den amerikanske præsident forventer, at deltagerne på G7-mødeT i Canada bliver enige om fælles erklæring.

Ifølge USA er det en del af et bredere mønster i forbindelse med Kinas plan om at blive den dominerende militærmagt i Østasien.

Flere eksperter kritiserer, at regeringen ikke vil afsætte flere penge til diplomatiet.

Den amerikanske præsident har misforstået det hele, lyder kritikken fra den traditionelle USA-støtte Anders Fogh Rasmussen. Overraskende at kritikken nu også kommer fra den kant, siger en international ekspert.

Dette er svagt, siger en republikansk senator. Præsidenten viser mere agtelse for vores fjender end venner, siger en anden.

Trump forventes at forlade Canada lørdag formiddag, inden G7-mødet slutter. Det meddelte Det Hvide Hus torsdag. Forklaringen er, at Trump skal forberede sig på sit møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, den 12. juni i Singapore.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, gjorde det fredag klart, at topmødet måske ikke resulterer i et fælles slutkommuniké.

Allerede inden topmødet er begyndt, signalerer de canadiske værter, at det meget vel kan ende i uenighed.

- De andre G7-lande må ikke være bange for at indgå aftaler uden Trump, selv om det selvfølgelig altid er bedst med enstemmighed.

Torsdag sagde Macron, at de andre lande i G7 kan blive nødt til at indgå aftaler uden om Trump.

- Fortæl venligst premierminister Trudeau og præsident Macron, at de pålægger USA massive toldsatser og laver ikke-monetære barrierer, skrev han i et af flere tweets.

Senest har Trump bragt sig i skudlinjen ved at indføre en straftold på stål og aluminium, som USA importerer fra EU, Canada og Mexico.

- Vi har gjort stor fremgang i dag. Vi må se, hvordan det hele forløber, siger Trump på et pressemøde uden at komme nærmere ind på indholdet i diskussionerne.

Trods uenighed på især handelsområdet forventer USA's præsident, Donald Trump, at G7-landene på deres todages møde i Canada vil nå frem til en fælles sluterklæring.

Senest har Trump bragt sig i skudlinjen ved at indføre en straftold på stål og aluminium, som USA importerer fra EU, Canada og Mexico. Foto: Evan Vucci/AP

Den amerikanske præsident forventer, at deltagerne på G7-mødeT i Canada bliver enige om fælles erklæring.

Der er ikke penge nok i den nye aftale om kommunernes økonomi til at aflyse den ventende sparerunde i Aarhus Kommune, fastslår borgmester Jacob Bundsgaard (S).

En historiker foreslår i en ny bog at omdøbe vikingetiden, men idéen afvises af en række forskere. »Den prut er slået,« lyder det.

Der er mange vigtige overvejelser, når du skal fastsætte prisen på et værelse, du lejer ud. Og det kan blive dyrt ikke at gøre sit hjemmearbejde.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her