Senatet i Canada har sagt ja til fri hash

Et flertal i senatet i Canada har godkendt et lovforslag om at legalisere cannabis for voksne personer.

Det er sket natten til fredag dansk tid.

Loven, der ventes at træde i kraft i løbet af et par måneder, indebærer, at personer over 18 år kan dyrke og ryge cannabis. Og dermed også hash, der udvindes fra hampplanten, samt marihuana.

Canadierne får samtidig lov til at besidde op til 30 gram cannabis. Desuden må hver borger dyrke op til fire hampplanter til eget forbrug, såfremt frøene er købt hos en godkendt forhandler.

Loven indeholder også strenge straffe til kriminelle, som forsøger at tjene penge på cannabis. Det kan blandt andet straffes med op til 14 års fængsel at "give eller sælge cannabis til unge", fremgår det den canadiske regerings omtale af loven.

Først skal loven dog tilbage til underhuset, der allerede i november 2017 godkendte at legalisere cannabis. Underhuset skal sige god for eventuelle ændringer foretaget af senatet, men det anses som en formalitet.

Med godkendelsen i senatet er Canada tæt på at blive det første store, vestlige land, hvor voksne lovligt kan nyde cannabis.

Flere delstater i USA har de seneste år gjort cannabis lovligt, og det samme gælder for enkelte lande - eksempelvis Uruguay.

En legalisering af rusmidlet var en af Canadas nuværende premierminister Justin Trudeaus løfter under valgkampen i 2015.

Han har tidligere indrømmet at have røget joints med venner "fem eller seks gange".

Trudeaus liberale regering fremlagde lovforslaget om en legalisering i foråret 2017.

Canadas sundhedsministerium oplyste i forbindelse med forslaget, at "den nuværende lovgivning virker ikke. I mange tilfælde er det lettere for canadiske unge at få fat i cannabis end at købe cigaretter. Derfor vil vi legalisere cannabis".

Cannabis er populært blandt canadiere. Andelen af brugere er blandt de højeste i verden ifølge den canadiske regerings hjemmeside.

I 2015 oplyste 21 procent af unge, at de havde brugt cannabis inden for det seneste år, mens andelen blandt "unge voksne" var 30 procent.