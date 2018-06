Røde Kors trækker 71 medarbejdere ud af Yemen efter angreb, trusler og blokader

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) har besluttet at trække 71 medarbejdere ud af Yemen, hvor organisationen har været til stede siden 1962.

Det sker efter en hel stribe hændelser, skriver ICRC torsdag i en udtalelse. Organisationen har nu gentagne gange oplevet, at dens nødhjælpsaktiviteter bliver blokeret, truet og angrebet, og at Røde Kors bliver forsøgt inddraget i konflikten i det fattige arabiske land.

I april rapporterede Røde Kors-komitéen, at en libanesisk nødhjælpsarbejder var blevet skudt og dræbt af en ukendt gerningsmand i byen Taiz.

Dansk bidrag skal hjælpe Yemens krigsramte befolkning

ICRC har også førhen været udsat for talrige trusler, men nok er nok, lyder det fra driftschef Dominik Stillhart.

Nu kræver organisationen, at konfliktens parter stiller solid garanti for, at Røde Kors kan fortsætte hjælpearbejdet, som involverer at skaffe fødevarer, vand og medicinsk behandling til de civile, uden denne risici.

FN vedtog for to år siden en resolution, der skulle beskytte ansatte hos humanitære organisationer, men Røde Kors har siden advokeret for, at der er behov for flere tiltag.

Kilde: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Yemens kaotiske krig er lige blevet endnu mere kaotisk Kampe mellem regeringsloyale styrker og separatister, der vil løsrive Sydyemen, har åbnet en ny front i Yemens krig.

Borgerkrigen, som har ødelagt meget af Yemens infrastruktur, har stået på i fire år. FN's generalsekretær, Antonio Guterres, udråbte den i april som den værste humanitære krise lige nu. Ifølge FN er 8,4 mio. på randen af hungersnød.

Siden konflikten trappede op i marts 2015 menes 10.000 indbyggere at være blevet dræbt og flere end 50.000 såret. Hovedparterne i konflikten er støtter af Yemens regering og oprørere fra Houthi-stammen, som kontrollerer hver sin del af landet.

Landet har samtidig været plaget af en koleraepidemi, som har gjort over 900.000 personer syge og kostet knap 2.200 menneskeliv. I slutningen af 2017 modtog WHO desuden rapporter om udbrud af difteri, der har forårsaget mindst 35 dødsfald.