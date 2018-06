I dag ventes Canada at legalisere hash – også for sjov: »Det bliver en science fiction-oplevelse«

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, har selv været der.

I 2013 indrømmende han således, at han i sin tid som parlamentsmedlem havde stiftet bekendtskab med fjolletobakken. Og da han gik til valg i 2015, skete det med løftet om at legalisere hash.

Det sker med al sandsynlighed torsdag, hvor senatet for tredje og sidste gang skal temme om lovforslaget C45, der gør cannabis lovligt - også ud over den medicinske brug, som hidtil har været det eneste tilladte i landet.

I fremtiden vil man dermed formentlig kunne få en pakke marihuana med, når man køber panodiler, luseshampoo eller indløser sin recept på apoteket.

Justin Trudeau har presset på for at få stemt den nye cannabislov igennem. Foto:/The Canadian Press via AP

Dermed bliver Canada det første G7-land, det gør det, som både Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet håber på bliver muligt i Danmark.

»Det kommer til at blive noget af en science fiction-oplevelse i et stykke tid,« siger Benedikt Fischer, som er misbrugsekspert på Torontos største psykiatriske hospital, til The Guardian.

»Det er unikt i verden, fordi det for første gang sker i et velhavende land. Det er ikke som i USA, hvor enkelte stater eksperimenterer. De fleste synes at ignorere Uruguay (hvor cannabis blev legaliseret i 2013, red.). Så verden holder virkelig øje med det her,« fortsætter hun.

Det har dog ikke været lydefrit at nå til enighed om en lov, og senatet har da også føjet stribevis af ændringer til lovforslaget.

Bl.a. vil det kun være tilladt for private at have fem marihuanaplanter. Og faktisk vil der være provinser, hvor det slet ikke vil være lovligt, da de enkelte provinser selv må bestemme.

Planen er, at cannabis først og fremmest skal sælges i neutralt udseende pakker fra apotekerne. Det vil kun være tilladt at have maksimalt 30 gram på sig, og det kan give op til fem års fængsel, hvis man bliver taget med mere.

Deler man en joint med en mindreårig, kan det ligeledes give en fængselsstraf. Men hvis man som 18-årig deler ud af hashen til en 16-17-årig, vil loven også indeholde en paragraf, som fritager den 18-årige for straf.

Derudover vil der være nationale forskelle på, hvorvidt man må ryge marihuana i det offentlige rum.

Håbet er, at legaliseringen af hash vil få færre til at ty til opioder og samtidig indbringe millioner af canadiske dollars til staten.

I Danmark har Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen (S), i en debatbog foreslået af afkriminalisere både hash og brugen af hårde stoffer. Liberal Alliances Joachim B. Olsen går endnu videre og mener, at alle euforiserende stoffer bør legaliseres.