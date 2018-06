Uerfaren trio sendt på fem måneder lang mission i rummet

Terrororganisationen ARSA og civilklædte rohingyaer massakrerede mindst 53 hinduer i to landsbyer og udløste flygtningestrømmen sidste sommer.

Jyllands-Posten har bedt Kerry Kennedy fortælle om konsekvenserne af mordet på Robert F. Kennedy for 50 år siden.

Myndighederne sætter meget ind på at få bugt med byens mange herreløse hunde.

Der er tre former for selskab, som klæder en grillet frankfurter: Pilsner, IPA og stærke øl.

Ny Gallup-meningsmåling viser, at Trump fortsat har støtte fra de republikanske vælgere.

Alexander Nix har tidligere benægtet, at Facebook modtog omstridte oplysninger fra Facebook-undersøgelse.

De danske banker havde et endnu større plus på bundlinjen i 2017 end året før, viser nye tal. Finans

Den stenrige Novo Nordisk Fonden lægger med ny strategi op til at skrue udbetalingerne gevaldigt i vejret. Finans

Alexander Nix har tidligere benægtet, at Facebook modtog omstridte oplysninger fra Facebook-undersøgelse.

Det russiske rumagentur vil hellere koncentrere sig om rumfartøjernes last end selve opsendelsen af det.

43-årige Sergej Prokofjev har ikke tidligere været i rummet, mens Serena Aunon-Chancellor, 42, først i begyndelsen af året blev udpeget til at deltage.

Under den fem måneder lange mission skal de tre gennemføre 250 eksperimenter - biologiske, teknologiske og fysiske.

Målet for tyskeren Alexander Gerst fra Det Europæiske Rumfartsagentur (ESA), Serena Aunon-Chancellor fra den amerikanske rumfartsadministration Nasa og russeren Sergej Prokofjev er Den Internationale Rumstation (ISS), hvortil de ventes at ankomme fredag.

Et relativt uerfarent mandskab på to astronauter og en kosmonaut blev onsdag sendt ud i rummet fra rumfartscentret Baikonur i Kasakhstan.

Under den fem måneder lange mission skal de tre gennemføre 250 eksperimenter - biologiske, teknologiske og fysiske. Foto: Julian Stratenschulte/AP

To astronauter og en kosmonaut skal gennemføre 250 eksperimenter om bord på Den Internationale Rumstation.

Aarhus nye cykelhandlingsplan indeholder anlægsprojekter for 350 mio. kr., men foreløbig er der kun afsat 84 mio. kr.

Ikke alle solcremer er lige fri for farlig kemi, viser danske undersøgelser.

Ser du fysiske forandringer hos en pårørende, så tøv ikke med at dele din bekymring, råder Kræftens Bekæmpelse.

Den bogaktuelle interiørstylist Katrine Martensen-Larsen kommer de stilforvirrede i møde med en række praktiske råd til et personligt moodboard.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her