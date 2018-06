Verdensberømt klatrer anholdt: Forsøgte at bestige skyskraber i Seoul

Alain Robert, kendt som den franske Spiderman, har atter været på kant med ordensmagten.

Onsdag måtte sikkerhedsvagter sætte jagten ind efter den verdensberømte klatrer, da han forsøgte at bestige verdens femte højeste bygning, Lotte World Tower, i Sydkoreas hovedstad, Seoul.

Robert siger til nyhedsbureauet AFP, at han nåede etage nummer 75 ud af 123, da hans forsøg udviklede sig til et spil mellem kat og mus. Derefter besluttede han at overgive sig og lade sig anholde, forklarer han selv.

Klatreforsøget udviklede sig til et spil katten efter musen, siger Alain Robert. Foto: AFP / Ed JONES

Efter eget udsagn var den uautoriserede klatring en fejring af den olivengren, der er blevet strakt frem mellem Syd- og Nordkorea. Selvom der måske venter ham en heftig bøde, håber han, at myndighederne vil have dette i baghovedet.

»Det er min måde at sige tak til Kim Jong-un og Moon Jae-in (lederne af hhv. Nord- og Sydkorea, red.),« siger han til AFP.

Til det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap siger politiet, at Robert ikke havde ordentligt sikkerhedsudstyr på, og at han desuden ikke havde spurgt bygningens ejer om lov til at klatre på rundt den. Politiet har endnu ikke taget stilling til, hvordan klatreren eventuelt vil blive straffet.

Robert har besteget over 100 bygninger uden sikkerhedsudstyr og er ifølge Guinness Rekordbog den rekordholder, der har besteget flest bygninger udvendigt. Han har bl.a. Eiffeltårnet, Operahuset i Sydney og Petronas Towers i Kuala Lumpur, Malaysia, på cv’et.

Han har imidlertid også talrige anholdelser i flere forskellige lande på samvittigheden. I 2009 fik han en bøde på ca. 3.700 kr. for at have besteget Royal Bank of Scotlands 41 etager i Sydney. Året efter blev han igen anholdt for at have klatret på skyskraberen Lumiere.

Han har flere gange benyttet opmærksomheden til at udbrede politiske budskaber - herunder at sætte fokus på klimaforandringer.