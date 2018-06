Mindst 70 personer er omkommet efter et voldsomt vulkanudbrud i Guatemala.

Det oplyser landets katastrofemyndigheder tirsdag eftermiddag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AP.

Vulkanen Fuego brød søndag ud på eksplosiv vis og sendte lava og aske ud over flere byer i området. Udbruddet skete så hurtigt, at mange beboere ikke kunne nå at flygte.

Voldsomt vulkanudbrud i Guatemala: Flere er brændt ihjel af lava

Hidtil er kun 13 af de omkomne blevet identificeret. De omkomne er fundet i landsbyerne Los Lotes og El Rodeo, oplyser chefen for et retsmedicinsk institut i Guatemala City, Fanuel Garcia.

Landsbyen El Rodeo er hårdt ramt af vulkanudbruddet. Her er et luftfoto af byen. Foto: Rodrigo Abd/AP

Chefen for landets katastrofemyndigheder fortalte mandag, at der var en forventning om, at dødstallet vil stige, da redningsarbejdet skrider langsomt frem.

Senere samme dag blev redningsarbejdet afbrudt af nye lavaeksplosioner.

Tirsdag aften lokal tid oplyser embedsmænd ifølge nyhedsbureauet AFP, at næsten 200 mennesker savnes efter vulkanudbruddet.

I alt er omkring to millioner mennesker berørt af udbruddet.

I Guatemalas hovedstad, Guatemala City, måtte folk tørre aske af deres biler og huse, og i lufthavnen har teknikere været i gang med at vurdere, om det er forsvarligt at tillade passagerfly at lande og lette.

Retsmedicinere har modtaget 62 lig fra vulkanudbrud i Guatemala

Det blev mandag aften dansk tid besluttet, at man kan flyve.

Vulkanen Fuego er en af de mest aktive vulkaner i Mellemamerika. Allerede søndag blev 25 mennesker meldt omkommet.

En stor del af redningsindsatsen er koncentreret omkring landsbyen El Rodeo, som ifølge landets katastrofechef er ramt af en "flod af lava".

Temperaturen i lavastrømmen er målt til omkring 700 grader celsius, skriver nyhedsbureauet Reuters.