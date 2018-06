FN: »Hvis udviklingen fortsætter, vil der i 2050 være mere plastik end fisk i verdenshavene«

Plastik er allerede blevet udnævnt til at være en af de helt store miljøsyndere, og det har nu fået FN til at råbe vagt i gevær.

I en rapport, der beskrives som den hidtil mest omfattende undersøgelse af alle strategier mod verdens svøbe, opfordrer FN's eksperter til at koordinere den fælles indsats i kampen mod plastforurening.

Det skriver Independent.

»Vores verdens have oversvømmes af skadeligt plastaffald. Fra fjerntliggende øer til Arktis - ingen steder er uberørte. Hvis udviklingen fortsætter, vil der i 2050 være mere plastik end fisk i verdenshavene,« siger FN's generalsekretær Antonio Guterres.

EU vil forbyde engangsservice og sugerør i plastik

Rapporten blev offentliggjort i New Delhi i Indien for at markere "Verdens Miljødag", som er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor FN forsøger at sætte miljømæssige udfordringer på dagsordnen og kaste lys over forskellige måder at tackle dem på.

En af rapportens væsentlige pointer er, at plastaffald i sig selv ikke udgør problemet. Det er derimod, hvad vi stiller op med den.

Ifølge FN handler det først og fremmest om at skabe et større cirkulært kredsløb, og det skal et samarbejde mellem virksomheder og regering bl.a. være med til at hjælpe på vej.

Eksempelvis har afgifter og forbud mod plastikposer og flamingo vist at være meget effektive i dele af verden. Rapporten fandt, at 30 pct. af de lande, der havde indført restriktioner på plastikposer, oplevede et markant fald i plastforbruget i de første år efter.

Derimod var det dog i en række af verdens fattige lande ikke lykkedes at nedbringe plastforbruget på grund af manglende alternativer til plastik og en ditto håndhævelse af de indførte regler på området.

Frivillig plasticsamler langs den danske kyst: Vatpinde, flasker, låg og plasticaffald fra fiskeindustrien flyder overalt Julie Müller er med til at arrangere strandrensninger ved den jyske vestkyst. Hun erkender, at det virker som en håbløs opgave, men noget skal man jo gøre.

På bundlinjen - eller bunden af havet om man vil - står stadig, at der hvert år udledes mere end otte mio. tons plastik i verdenshavene.

Derfor kommer rapporten også med ti universelle råd, som alle verdens politikere med fordel kan følge. Den foreslår bl.a., hvordan man kan finde mere miljøvenlige alternativer til plastik samt blive bedre til at genanvende de produkter, der indeholder plastik.