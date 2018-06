Miss America i nye klæder: Vil ikke længere dømme kvinderne på udseende

En af verdens største skønhedskonkurrencer Miss America har i mange år været kendt for at hylde nogle af USA's smukkeste kvinder, når de viser kurverne frem i elegante aftenkjoler og farverige bikiner, der ikke overlader meget til fantasien.

Men snart skal det være slut. Fra næste års Miss America-konkurrence vil dommerne nemlig ikke længere dømme kvinderne på deres udseende, men ud fra personlighed og ambitioner.



Det skriver CNN.

Ifølge Gretchen Carlson, der er talskvinde for Miss America, skal den fremover ikke betragtes som en skønhedskonkurrence, men en almindelig konkurrence på lige fod med alle andre og dermed være med til at inddrage kvinder i alle former og størrelser.

De grundlæggende ændringer betyder helt konkret, at de traditionsrige runder, hvor kvinderne bærer henholdsvis badetøj og aftenkjoler, vil udgå af konkurrencen.

Fremover skal kvinderne i stedet præsentere deres drømme og ambitioner for dommerne samt overbevise dem om, hvordan de - bedre end alle andre - kan bruge deres personlige kvaliteter til at udfylde rollen som årets Miss America.

Derudover vil der i den nye konkurrenceform være en runde, hvor kvinderne har mulighed for at vise sig frem i en påklædning, der flugter med deres egen personlige stil, og som de ikke mindst føler sig tilpasse i.

Kvinderne skal desuden argumentere for, hvordan de ønsker at fremme ren række sociale initiativer i verden, og ifølge konkurrencens talskvinde kommer behovet for at tage et større ansvar i samfundet naturligt efter Metoo-skandalerne.

»Vi oplever en kulturrevolution i vores land, hvor kvinder finder mod til at rejse sig og lade deres stemmer bliver hørt i mange forskellige problemer. Miss America er stolt over at udvikle sig som organisation og tilslutte sig denne bevægelse,« siger Gretchen Carlson.