Danmark holder sølvbryllup med EU-forbeholdene: Løkke vil tale pænt om EU, De Konservative og LA er glade for kronen

Regeringspartierne er ikke enige om, hvad den EU-debat, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) netop har lanceret, skal bruges til.

Lars Løkke Rasmussen betonede i sin tale på Europadagen den 9. maj, at udviklingen i EU går særlig stærkt på områder, hvor Danmark har forbehold: eurosamarbejdet, forsvars- og retspolitikken.

»Derfor er vi nødt til at indlede en samtale i Danmark om, hvad det betyder for os. Hvis vi stiller os uden for indflydelse, lader vi andre bestemme over os,« lød det.

Den konservative regeringspartner ser i en anden retning:

Vi ser intet behov for at afskaffe forbeholdene og ser ingen afstemning for os.

»Det er en god idé med en debat, men vi har ikke noget ønske om et opgør med forbeholdene. Vi er glade for, at vi ikke er med i euroen,« siger partiets EU-ordfører, Rasmus Jarlov, som mener, at folkeafstemninger om forbeholdene vil gøre mere skade end gavn.

På spørgsmålet om, hvad EU-debatten så skal bruges til, svarer han:

»Det må du spørge statsministeren om. Vi har ikke ønske om at regulere det i en bestemt retning andet end at blive klogere.«

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) siger, at han gerne vil være med til at styrke debatten om, hvor EU skal bevæge sig hen og tilføjer, at »jeg og mit parti som bekendt ikke er tilhænger af dansk deltagelse i euroen«:

»Vi siger det på den måde, at vi skal værne om det europæiske samarbejde ved at reformere det indefra.«

Lars Løkke Rasmussen lovede i talen, at han ikke lægger op til en folkeafstemning om forbeholdene på denne side af et valg, men han lagde ikke skjul på, at han ønsker at komme af med de nu 25 år gamle EU-forbehold. Den holdning deles ikke af Socialdemokratiet, som går efter et opgør med EU’s hjørnesten: den frie bevægelighed, der ifølge partiet skal laves om til ”fair bevægelighed”.

»Det væsentlige for os er, hvordan vi reformerer EU. Vi ser intet behov for at afskaffe forbeholdene og ser ingen afstemning for os,« siger EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen.

Holger K. Nielsen, EU-ordfører for SF, og forbeholdenes fader, siger, at han er »lidt uforstående over for statsministerens valg af tidspunkt« for EU-debatten.

»Det er svært lige nu, der så mange uløste problemer,« siger han.