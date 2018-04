IMF-chef advarer USA og Kina mod at ødelægge verdenshandelen

Fjendtlige toner mellem USA og Kina kan komme på tværs af det nuværende globale opsving, mener Den Internationale Valutafonds (IMF) direktør, Christine Lagarde.

Direktøren advarer derfor mod, at de to landes ledere stikker en kæp i verdensøkonomiens hjul ved at begrænse handel og investeringer.

- Investeringer og handel er to nøgle-motorer, som endeligt er ved at få fart. Vi har ikke lyst til at gøre skade på dem, siger Lagarde på et pressemøde.

Ifølge Christine Lagarde vil eventuelle forøgelser af toldsatser mellem de to lande få følgeeffekter på resten af verdensøkonomien.

Selv om Lagarde anerkender, "at den kortsigtede effekt på væksten ikke er meget stor målt i bruttonationalprodukt", kan en handelskrig ødelægge virksomheders selvtillid og deres lyst til at investere.

Mere generelt sendte IMF-chefen en bredside mod de, der har kritiseret en øget verdenshandel.

Ifølge Lagarde har internationalt samarbejde tjent alle lande godt og "leveret fremskridt for flere mennesker end på noget andet tidspunkt i historien".

Det er måske ikke uden grund, at netop IMF's chef ser den nuværende situation i et historisk perspektiv.

IMF's opgave er at stabilisere den globale økonomi og fremme økonomisk samarbejde. Den blev skabt for at forhindre ustabile valutakurser, som i 1920'erne og 1930'erne.

I dag står den blandt andet for udlån til medlemslande, der har problemer med betalingsbalancen.

IMF har torsdag til søndag forårsmøde med repræsentanter for Verdensbanken. De to parter vil under mødet fremlægge deres prognoser for verdensøkonomien de kommende år.

Valutafonden har forud for mødet udtrykt bekymring for en opstramning i flere landes centralbanker. IMF er bekymret for, at det sker i hidsige ryk, hvilket vil sende chok gennem en sårbar verdensøkonomi.

Globalt set er der et historisk højt niveau af gæld, og strømmen af højrisiko finansielle produkter er ifølge IMF igen høj.