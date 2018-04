Overblik: Disse mål gik USA, Storbritannien og Frankrig efter i Syrien

De amerikanske, britiske og franske missiler, som natten til lørdag blev skudt afsted mod Syrien, var helt præcist rettet mod flere af det syriske regimes militærbaser.

De tre lande er gået direkte efter at ramme mål, som spiller en stor rolle i regeringsstyrkernes kemiske våbenprogram.

Ifølge den franske udenrigsminister, Jean-Yves le Drian, er »en stor del af de kemiske våbenlagre blevet udryddet«, og han kalder missionen for »vellykket«.

Den amerikanske general og stabschef Joseph Dunford var den første til at præcisere, at den fælles militære mission havde haft tre hovedmål.

Han understregede samtidig, at der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt andre modangreb.

Det er et forskningscenter i hovedstaden Damaskus samt to laboratorier for kemiske våben i udkanten af Homs i den centrale del af landet, som er blevet ramt.

Desuden er man også gået efter en gammel militærbase vest for Homs, som fungerede som kommandocenter.

»Vi har været meget præcise, og svaret var balanceret, men på samme tid et hårdt slag,« udtalte Joe Dunford.

USA, Storbritannien og Frankrig har ramt flere militærbaser i Syrien, som allerede har været en del af regimets våbenprogram. Grafik: Rina Kjeldgaard

Flere konkrete oplysninger om angrebet ventes at blive præsenteret i Washington i løbet af lørdag eftermiddag.

Ifølge syrisk stats-tv er tre personer såret nær byen Homs. Der er ingen meldinger om døde.

Franske og britiske mål

Franske missiler har været rettet mod de to laboratorier, hvoraf det ene blev brugt til at opbevare kemiske våben og det andet til at producere dem.

Frankrigs forsvarsminister, Florence Parly, udtalte lørdag morgen, at den franske militære operation gjaldt alle tre hovedmål, men det er siden blevet præciseret af Elysée-palæet, at forskningscenteret i Damaskus ikke blev ramt af franske missiler.

Briterne har forklaret, at deres angreb især har været rettet mod en gammel militærbase ca. 24 kilometer vest for Homs, hvor regimet mistænkes for at opbevare kemiske våben.

»Sammen har vi ramt et specifikt og begrænset antal mål. Det var et lager og en produktionsfacilitet for kemiske våben, et nøgle-researchcenter for kemiske våben og en militærbunker involveret i angreb med kemiske våben,« udtalte Storbritanniens premierminister, Theresa May.

»At ramme de mål med den kraft, som vi har sat ind, vil i betydeligt omfang reducere det syriske regimes evne til at researche, udvikle og anvende kemiske våben,« sagde hun lørdag.

Russiske militærbaser er ikke blevet ramt

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som befinder sig i landet, er det forskningscentre, »flere militærbaser« og de lokale styrkers lokaler i og omkring Damaskus, der har været mål for bombningerne.

Især Frankrig og Storbritannien har gentagne gange understreget, at man på ingen måde er gået efter at ramme det syriske regimes allierede, herunder Rusland og Iran.

Rusland har flere militærbaser i landet og er en af den syriske præsident Bashar al-Assads tætteste allierede.

Både Syrien, Iran og Rusland har fordømt angrebet.