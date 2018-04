USA: Rusland har smadret Sikkerhedsrådets troværdighed

»Historien vil huske, at på denne dag valgte Rusland at beskytte et monster frem for det syriske folks liv.«

Sådan sagde USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, da Rusland tirsdag valgte at nedlægge veto mod et forslag om at igangsætte en uafhængig undersøgelse af det formodede kemiske angreb i den syriske by Douma. Det skriver CNN.

Det var amerikanerne, der havde fremsat FN-resolutionen i Sikkerhedsrådet med det formål at få fastslået, hvem der stod bag det dødelige angreb, der fandt sted den 8. april. Men Rusland stemte sammen med Bolivia imod forslaget og satte dermed en stopper for undersøgelsen.

Russisk ambassadør: USA-missiler mod Syrien skydes ned

»Rusland har smadret FN’s Sikkerhedsråds troværdighed,« slog Nikki Haley fast og tilføjede, at Rusland vil gøre alt for at beskytte Assad-regimet i Syrien.

Rusland er et af de fem permanente medlemmer af FN's sikkerhedsråd og kan derfor bremse en resolution ved at nedlægge veto. Tirsdag var det sjette gang, det stemte imod et forslag relateret til kontrol af kemiske våben i Syrien.

Den russiske FN-ambassadør, Vassily Nebenzia, lod sig dog ikke påvirke af USA's heftige kritik.

»Den amerikanske delegation prøver igen at vildlede det internationale samfund og tager endnu et skridt imod konfrontation,« sagde hun inden afstemningen og tilføjede efterfølgende

»Monstret er et amerikansk monster, der indtil videre har nægtet at destruere sit eget kemiske arsenal.«

USA råder over mange tusind tons kemiske våben som, selvom det er planen, endnu ikke er fuldtændig destrueret.

Russerne, der er tætte allierede med det den syriske præsident, Bashar Al-Assad, og hans regime, har flere gange afvist, at der blev brugt kemiske våben under lørdagens angreb.

Allerede inden afstemningen havde Rusland givet udtryk for, at der var »nogle uacceptable elementer« i resolutionen, og man havde derfor fremsat en anden resolution. Den blev dog nedstemt af USA, Frankrig og Storbritannien.

Ifølge det amerikanske udenrigsministerium er der tydelige tegn på, at der blev brugt kemiske våben under angrebet, og den amerikanske præsident, Donald Trump, har udtalt, at Assad kommer til at »betale en høj pris« for det fomodede giftangreb.