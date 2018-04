Rusland: Israel står bag luftangreb på syrisk flybase

Den russiske hær beskylder nu Israel for at stå bag et angreb på en lufthavn i Syrien i nat. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Angrebet har efterladt 14 døde på flybasen T-4 nær Homs natten til mandag ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Blandt ofrene er udenlandske militsfolk. Organisationen, der baserer sine oplysninger på et netværk af informanter i Syrien, siger, det drejer sig om iranere og shiamuslimske militsfolk fra Libanon og Irak.

Ifølge det russiske forsvarsministerium blev angrebet udført af to israelske kampfly, som i alt affyrede otte missiler imod flybasen, hvoraf det lykkedes syrisk militær at stoppe fem. De sidste tre landede i det vestlige del af basen, skriver AP.

USA: Der er brugt kemiske våben i angreb mod syrisk by

Mandag morgen afviste både USA og Frankrig, at de havde noget med raketangrebet på den syriske flybase at gøre.

Den amerikanske præsident havde skrevet i et tweet søndag, at weekendens angreb med kemiske våben i Syrien vil koste dyrt.

Ifølge amerikanske myndigheder blev der brugt kemiske våben mod den oprørskontrollerede by Douma, da den i weekenden blev ramt af et angreb, som har efterladt mindst 70 døde, skriver BBC.