Kinas udenrigsminister: »Vores forhold til Rusland er historisk godt«

Torsdag var en kinesisk minister-delegation på besøg hos den russiske præsident Vladimir Putin for at »finde fælles fodslag og for at udtrykke fælles bekymring over vigtige internationale problemstillinger«.

Sådan formulerede kineserne det med slet skjult henvisning til USA.

»Den kinesiske delegation er taget til Moskva for at vise amerikanerne det tætte bånd, der er mellem de væbnede styrker i Rusland og Kina. Vi er kommet for at bakke op om russerne,« sagde Kinas forsvarsminister Wei Fenghe, ifølge CNN.

Under besøget blev Kinas forsvarsminister Wang Yi desuden citeret for at beskrive forholdet mellem Rusland og Kina som »historisk godt«.

Trump kalder handelsstrid for en smule smertefuld

Forbrødringen mellem Rusland og Kina kommer efter en række diplomatiske spændinger i deres indbyrdes forhold til USA.

Den amerikanske præsident Donald Trump har senest truet med at indføre 100 mia. dollar straftold på kinesiske varer, mens Rusland beskyldes af bl.a. amerikanerne for at stå bag giftangrebet på den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter.

Omvendt har både Kina og Rusland rettet hård kritik af de amerikanske planer om at udbygge og modernisere sit atomarsenal med mindre atombomber.

Siden det omstridte giftangreb på den russiske eksspion Sergej Skripal har kineserne holdt kortene tæt inde på kroppen, og modsat mange andre af verdens lande har de endnu ikke været ude at fordømme Rusland.

Den kinesiske udenrigsminister fastholder, at det først er muligt at konkludere noget som helst, når alle beviserne i sagen er blevet fremlagt. Derfor afstår landet stadig fra at udvise russiske diplomater.

Til juni kommer Ruslands præsident Vladimir Putin på statsbesøg i Beijing.