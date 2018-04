17 år efter bortvisning: Hotel har tilgivet gæst for mågefest over en kuffert fyldt med pepperoni

SAN FRANCISCO - En tidligere gæst på Fairmont Empress hotel i Victoria, Canada, har 17 år efter at han blev bortvist som følge af måger, der raserede hans værelse, igen fået lov til at bo på hotellet.

Den uheldige episode fandt sted, da Nick Burchill fra Dartmouth, Nova Scotia, placerede en kuffert fyldt med pepperoni ved et åbent vindue for at lade en kølig vind holde det koldt.

Det var hans plan at sende den krydrede pølse til venner i det canadiske søværn, men så langt nåede han aldrig. Da Burchill efter en gåtur vendte tilbage til sit værelse, kunne han konstaterede han, at utallige måger var fløjet ind og holdt ædegilde.

»Jeg havde ikke tid til at tælle, men der må have været mindst 40 af dem,« skrev Burchill på Facebook.

Forskrækket over hans ankomst, begyndte fuglene at flyve forvildet rundt i værelset for at komme væk. I kaosset væltede de lamper, ødelagde gardiner og møbler. Til sidst var der to tilbage. Den ene dansede rundt i vindueskarmen, hvilket fik Burchill til at smide en sko efter den, så både sko og måge røg ud af vinduet. Den anden fik han viklet et håndklæde omkring, som også rød ud af vinduet, fortalte Burchill til CBC.

Nedenfor blev det hele fulgt af en flok turister, hvilket var pinligt, da Burchill måtte ned at samle skoen op igen. Men det var måske først, da en stuepige kom op og så værelset, at det gik op for ham, hvor slemt værelset så ud.

»Jeg kan stadig huske udtrykket i kvindens ansigt, da hun åbnede døren. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige, så jeg sagde bare undskyld og gik til middag,« skrev Burchill på Facebook.

Da han senere samme aften vendte tilbage, konstaterede han, at han ting var blevet flyttet til et andet værelse. Senere blev hans arbejdsgiver meddelt, at han ikke længere var velkommen på hotellet.

17 år efter har Burchill imidlertid valgt at undskylde og har sendt et brev for at overbevise hotellet om, at det er forsvarligt at lade ham bo der igen.

Og hotellet er kommet ham i møde. Fairmont Empress siger til the Independent, at det fandt brevet fra Burchill ligeså underholdende som alle andre.

»Hans serie af uheldige begivenheder fandt sted for så mange år siden, at vi er glade for at revidere og løfte bortvisningen.«

Hotellet bemærkede også, at det siden er blevet moderniseret og i dag har aircondition, der kan holde pepperoni koldt uden at man behøver at åbne vinduet.