Fem elefanter slap løs på en motorvej i Spanien

Mandag eftermiddag lykkedes det fem elefanter at flygte fra en havareret dyretransport og ud på en motorvej nær byen Pozo Cañada i det sydøstlige Spanien. En elefant er død efter ulykken. To andre har fået skader.

Det lokale politi har offentliggjort nedenstående billeder fra episoden.

Føreren af dyretransporten slap med skrækken. Ifølge BBC formodes det, at elefanterne kommer fra et cirkus. De spanske myndigheder vil nu tilse dyrene, indtil de kan overføres.

Videoen for neden er delt af lederen for den offentlige afdeling, Gregorio Serrano, som er ansvarlig for Spaniens vejnet.

Serrano skriver i sit tweet, at man nu efterforsker årsagen til ulykken. Byrådet i Pozo Cañada har offentliggjort en video med elefanterne, som ankom til byen mandag aften.