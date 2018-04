Et kraftigt jordskælv har ramt Bolivia

Mandag ramte et kraftigt jordskælv det sydamerikanske land Bolivia. Skælvet målte ifølge det amerikanske seismologiske institut 6,8 på richterskalaen. Det skriver ABC News.

Heldigvis for borgerne i landet ramte jordskælvet så dybt i jorden, at ingen tilsyneladende er kommet noget til. Jordskælvets epicenter lå nemlig hele 557 kilometer under Jordens overflade.

San Calixto Observatoriet i La Paz oplyser, at det er et af de mest kraftfulde jordskælv, som der nogensinde er målt i Bolivia.

Jordskælvet fik mange til at flygte ud af bygninger. Det skete ikke kun i Bolivia, men også i Brasilien, hvor skælvet også kunne mærkes i Sao Paulo, selvom byen ligger 3000 kilometer væk fra epicentret.