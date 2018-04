Rusland: Storbritannien kan have haft interesse i at forgifte eks-spion i Salisbury

Den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, kommer nu med en skarp kritik af Storbritannien efter den såkaldte Salisbury-forgiftning, der har kastet Rusland og Storbriannien ud i en diplomatisk krise.

Rusland har fået skylden for angrebet, hvor den tidligere russiske spion Sergei Skripal blev forgiftet med den russisk udviklede nervegift Novichok i den britiske by Salisbury.

Ruslands udenrigsministerium: Vesten forsøger at fratage os fodbold-VM

Under angrebet blev også hans datter forgiftet.

Nu hævder den russiske udenrigsminister imidlertid, at Storbritannien kan have haft en interesse i at stå bag angrebet.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Angrebet kunne være fordelagtigt for den britiske regering, der har befundet sig i en svær situation, siden det har vist sig svært at opfylde de løfter, man har givet omkring Brexit,« udtalte Sergei Lavrov.

Han insinuerede samtidig, at det kunne være den britiske efterretningstjeneste, der havde fået ordre om at udføre angrebet.

Militæranalytiker om russisk missiltest i Østersøen: »Det er en direkte reaktion på udvisninger af diplomater« Ruslands flådeøvelse i næste uge ses som et led i det storpolitiske magtspil.

Lavrov mener samtidig, at Storbritannien og USA har lagt al rimelighed til side i landenes håndtering af sagen, der har ført til udvisning af flere russiske diplomater.

Også Danmark har reageret ved at udvise russiske diplomater.

Sammenlagt har 21 lande verden over besluttet sig for at udvise 150 russiske diplomater som en reaktion på det giftangreb, russerne formodes at stå bag.

Rusland har afvist alle anklager og har siden gengældt ved at udvise et tilsvarende antal diplomater.