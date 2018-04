»Volden er blevet en virus«: Lige nu bliver der begået flere mord i London end New York

Leroy Logan, en tidligere politikommissær ved Metropolitan Police, er en bekymret mand i øjeblikket.

I de seneste to måneder har han kunnet se til, mens den britiske hovedstad er blevet ramt af et stigende antal mordsager.

Eller, som han udtrykker det:

»Vi har set, at volden er blevet en virus, der spreder sig,« siger han til BBC.

Udviklingen har resulteret i, at mordraten i London i øjeblikket er højere end i den amerikanske storby New York, ifølge det britiske medie.

De to storbyer bliver ofte sammenlignet, da de har nogenlunde lige mange indbyggere - omkring 8,5 millioner.

Mens politiet i New York efterforskede 11 mord i februar, var tallet 15 for kollegaerne i London, mens der var indrapporteringer om 22 mord i London mod 21 i New York i marts.

Det sker, efter New York længe har ført den negative statistik, blandt andet i januar, hvor der var ti flere - 18 - anmeldte mord i den amerikanske storby.

Tallene har vakt bekymring blandt politikerne i London samt Metropolitan Police.

»Ét mord er ét for meget, og vi arbejder hårdt for at forstå, hvorfor denne stigning er opstået, og hvad vi kan gøre for at forhindre flere tragedier i fremtiden,« siger en talsmand for politiet.

Både Metropolitan Police og politikerne kalder dog stadig den britiske hovedstad for »en af de mest sikre byer i verden«.

Alligevel har politiet planlagt rejser til New York samt andre britiske byer for at lære af deres erfaringer, mens regeringen har iværksat en landsdækkende kampagne for at forhindre knivoverfald blandt 10-21-årige.

Ifølge Leroy Logan skal der dog en bredere indsats til for at stoppe udviklingen.

»Politiet kan ikke bare arrestere eller efterforske sig ud af det her problem. Problemet skal løses i samarbejde med samfundet,« siger han.