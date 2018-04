Trump blæser til angreb mod aftalen om "drømmere"

Dagen startede ellers så idyllisk, da den amerikanske præsident, Donald Trump, ønskede god påske til sine mange følgere på Twitter. Men så fulgte præsidenten ellers op med en række aggressive opslag.

På karakteristisk vis harcelerede præsidenten mod Daca-programmet og opfordrede republikanerne til at bruge mere "nukleare metoder" for at få indført strengere immigrationslove i landet.

Det skriver Guardian.

»Grænsevagterne får ikke lov til at udføre deres arbejde på grund af latterlige liberale (demokratiske) love. Bliver farligere. "Karavanerne" kommer. Republikanerne må ty til "nukleare metoder" for at få indført strengere love. IKKE NOGEN DACA-AFTALE.«

»Disse store menneskestrømme prøver alle at udnytte Daca. De vil have en bid af kagen,« skrev præsidenten på Twitter.

Daca-programmet tillader unge immigranter, der kom illegalt til USA som børn, at blive i landet og studere eller arbejde for to år ad gangen.

Programmet var oprindeligt Barrack Obamas påfund, men det udløb tilbage i marts, hvorfor Donald Trump sidder i forhandlinger med demokraterne om at indgå en ny aftale.

Men med udmeldingen »IKKE NOGEN DACA-AFTALE« synes Donald Trump dog at være langt fra at lande en aftale, der kan give håb for USA's 700.000 såkaldte drømmere.

Donald Trump har tidligere givet udtryk for, at han var klar til at holde hånden over de mange amerikanske drømmere mod, at demokraterne støttede finansieringen til præsidentens mur på grænsen til Mexico.

Muren på grænsen til Mexico var en af Donald Trumps mærkesager ved præsidentvalget i 2016, og han har siden gjort meget for at påpege nødvendigheden af den - også denne gang.

»Mexico gør meget lidt, hvis overhovedet noget, for at stoppe folk fra at krydse den sydlige grænse og trænge ind i USA. De griner af vores dumme migrationslove. BRUG FOR MUR,« skrev Donald Trump på Twitter.

Han truede yderligere med at afbryde den nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, hvis ikke mexicanerne gør noget for at stoppe den massive tilstrømning af mennesker og euforiserende stoffer, der ifølge præsidenten foregår over grænsen.

USA har flere forskellige steder allerede opført mure og hegn mod Mexico, men de nuværende konstruktioner er ikke effektive nok, mener den amerikanske præsident.

Tilbage står samtidig spørgsmålet om, hvem der skal betale for opførelsen den nye omstridte grænsemur.

Mexicos præsident, Peña Nieto, har tidligere sagt, at landet »ikke tror på mure«, og derfor ikke vil betale for den.