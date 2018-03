Flyselskab dropper 70 år gammelt skørtekrav til kvindelige ansatte

Efter et årelangt tovtrækkeri har Cathay Pacific Airways skrinlagt en omdiskuteret regel om, at kvindelige ansatte skal være iført nederdel i flykabinen.

Det er ellers en politik, som det Hongkong-baserede flyselskab har håndhævet siden 1946, hvor det blev grundlagt, skriver BBC.

Ikke alle ansatte har følt sig godt tilpas i uniformen. Foto: AP/Vincent Yu

I 2014 anmodede personalet gennem sin fagforening om, at arbejdsuniformen fra 2011 kunne få et nyt design.

Flyselskab fra omdiskuteret land er kåret til verdens bedste

Et af argumenterne lød, at de korte, røde nederdele var for afslørende og gjorde kvinderne utilpasse samt mere udsatte for uønsket seksuel opmærksomhed.

Det gjaldt bl.a., når de ansatte skulle hjælpe passagererne med at løfte tasker op på bagagehylden, og når de skulle med offentlig transport til og fra arbejde.

Fire år senere har flyselskabet indvilliget i, at kvindelige ansatte kan få lov at vælge bukser. Det vil dog ikke træde i kraft, før flyselskabet næste gang opdaterer uniformerne - og der kan gå op til tre år, rapporterer BBC.

Sociolog: Så længe vi tvinger vores bagdele ned i ålestramme bukser, skal vi ikke undre os, når vi bliver opfattet som sprøde bagdele

De ansatte i Cathay Pacific er ikke de eneste, der har kæmpet mod et skørtekrav i branchen. I 2014 opstod der tilsvarende debat i selskabet British Airways, der hidtil havde tilladt sit kvindelige kabinepersonale at vælge mellem bukser og nederdel til den mørkeblå uniform.

Men for nyligt ansatte gjaldt andre regler, som betød, at kvinderne skulle have medicinske eller religiøse begrundelser klar, hvis de ville have bukser på. Fagforeningen mente dog, at bukserne var en god idé - både fordi de var varmere end nederdele og gav bedre beskyttelse mod malaria og zikavirus på eksotiske rejsedestinationer.

Og efter at have arbejdet på sagen i to år, fik de ansatte i 2016 atter lov at vælge frit.