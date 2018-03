Datoen er sat: Nordkorea og Sydkorea mødes i april

Både Kim Jong-un og Moon Jae-in har nu plottet den 27. april ind i kalenderen.

Det er her, mødet mellem lederen af det nordkoreanske regime og Sydkoreas præsident skal finde sted, er det netop kommet frem. Tidspunktet er blevet fastslået ved et møde mellem to delegationer i grænsebyen Panmunjom torsdag, skriver nyhedsbureauet AP.

Det er det tredje topmøde mellem naboerne nogensinde. Det er kommet i stand, efter Kim Jong-un efter mange måneders optrapning af Nordkoreas missil- og atomprogram i sin nyhedstale rakte en olivengren ud mod Sydkorea og lagde op til dialog.

Nord- og Sydkorea indleder samtaler i grænseby før topmøde

Mødet vurderes derfor at kunne spille en vigtig rolle i forbindelse med den mere diplomatiske løsning, der nu er lagt op til på spændingerne mellem Nordkorea og de øvrige parter.

Mens dette topmøde har været ventet, vakte det stor overraskelse, da den nordkoreanske leder tidligere på ugen satte fod på kinesisk jord. Rygterne begyndte hurtigt at løbe, da et grønt tog, som angiveligt var ejet af lederen af det nordkoreanske regime, trillede ind på skinnerne i Beijing, men Kina ville gerne vente til et »passende tidspunkt« med at kommentere, om Kim Jong-un rent faktisk havde aflagt besøg.

Rusland ser positivt på mødet mellem Nordkorea og Kina

Den viste sig at være god nok. Besøget var bl.a. opsigtsvækkende, fordi der var tale om Kim Jong-uns første kendte udlandsrejse, siden han blev leder af det lukkede land i 2011. Analytikere vurderede, at det var vigtigt for Nordkorea at vise, at de gode relationer består mellem regimet og Kina efter de mange måneder med konflikt.

Den nationale japanske avis Asahi Shimbun rapporterede torsdag, at et bilateralt topmøde mellem den japanske og den nordkoreanske regering også kan være på tegnebrættet.

Det er også ventet, at et møde vil finde sted mellem Kim Jong-un og den amerikanske præsident, Donald Trump, i maj. Det omtalte den amerikanske præsident selv onsdag i et tweet - dog uden at komme nærmere ind på tidspunktet.

»Modtog besked i aftes fra Xi Jinping fra Kina om, at hans møde med Kim Jong-un gik rigtig godt, og at Kim ser frem til at mødes med mig. I mellemtiden må sanktioner og pres uheldigvis opretholdes for enhver pris,« skrev præsidenten.