EU om Messerschmidts Fond: Vi tager alle midler i brug for at få pengene tilbage

Europa-Parlamentet har sendt et brev til Morten Messerschmidt (DF), der som tidligere formand for det europæiske parti Meld risikerer at blive holdt personlig ansvarlig for "misbrug af EU-midler".

Et beløb, der løber op i cirka en million kroner.

Det skriver DR.

»Brevet er sendt til Morten Messerschmidt, fordi han er den sidst kendte formand for Meld, og fordi det er hans underskrift, som står på en ansøgning om penge til projekter, som i sidste ende formentligt ikke var støtteberettigede,« siger Marjory Van Den Broeke, der er talskvinde for Europa-Parlamentet.

Overblik: Messerschmidt og sagerne om Meld

Det er ikke første gang, at Europa-Parlamentet forsøger at opkræve de manglende penge hos Meld.

Sidste år måtte Europa-Parlamentet gå forgæves, da en fransk domstol konkluderede, at Meld ikke havde penge nok på kistebunden til at kunne betale det krav, der var rejst imod partiet.

Men det stopper ikke Europa-Parlamentet.

»Europa-Parlamentet vil tage alle midler i brug for at få pengene tilbage. Disse skridt vil blive taget over for alle personer, der har haft ansvar for misbrug af EU-midler,« står det i et brev, som DR er kommet i besiddelse af.

EU's antisvindelenhed Olaf er netop i gang med at kigge både Meld og den tilhørende fond Feld efter i sømmene for at finde ud af, hvem i Melds ledelse kan stilles til ansvar for misbrug af EU-midlerne.

Det sker, blandt andet fordi den million kroner, som Europa-Parlamentet nu forsøger at skrabe til sig igen, gik til et andet formål, end den oprindeligt var øremærket til.

Pengene blev angiveligt brugt på kampagner for Dansk Folkeparti og på et eksorbitant gyldent håndtryk til en tidligere medarbejder, hvilket er i strid med reglerne.

Morten Messerscmidt har ikke ønsket at kommentere på den nuværende sag, men har tidligere benægtet, at han har noget som helst at gøre med udbetalingen af det gyldne håndtryk.