Egypten har afsluttet præsidentvalg med lav deltagelse

De egyptiske myndigheder forlængede onsdag den tredje og sidste valgdag ved landetes præsidentvalg med en time - frem til klokken 22.00.

Der er ingen tegn på, at præsident Abdel Fattah al-Sisi opnår den høje valgdeltagelse, som han har håbet på, selv om en del vælgere angiveligt har fået penge for at gå hen og stemme.

Få timer før valglokalerne lukkede, udsendte valgkommissionen en sidste appel til befolkningen om at stemme i håb om at få øget stemmeprocenten, så resultatet bliver mere legitimt.

I en storladen appel fra den nationale valkommissions formand, Lasheen Ibrahim, blev vælgerne mindet om, at Egypten altid vil skabe historie:

- I er faraoerne, skaberne af civilisationen, som imponerede hele verdenen. Gå hen og stem.

På valgets første to dage var valgdeltagelsen på omkring 21 procent, siger kilder, der har fulgt valget tæt.

Der er ingen oplysninger om valgdeltagelsen onsdag, men journalister fra Reuters siger, at antallet af vælgere øjensynligt var mindre i Kairo og andre byer end på de første to dage.

En vestlig diplomat, som har besøgt fire provinser under valget, siger, at han intet sted har set køer ved valgstederne eller mere end halvt fyldte stemmeurner.

Sisi havde givet udtryk for, at han ønskede adskillige kandidater opstillet. Men han endte med kun én udfordrer. Modkandidaten Moussa Mustafa Moussa er det kun de færreste, der kender. Og kun meget få ved, hvad han står for.

Sikkerhedsstyrker har været udkommanderet i stort antal for at beskytte valglokalerne. Mange steder har der været kontrolposter med soldater i pansrede køretøjer.

Fra menneskerettighedsorganisationer lyder der massiv kritik af, at præsident Sisi har slået hårdt ned på politiske modstandere og indskrænket ytringsfriheden og forsamlingsfriheden markant.

Ifølge nogle rettighedsgrupper sidder der i dag op mod 60.000 politiske fanger i Egyptens fængsler.

Siden revolutionen i 2011 har Egypten været igennem en politisk og økonomisk turbulent periode. Turister og investorer har holdt sig væk, og det har ført til tab af arbejdspladser og stigende priser på dagligvarer.

Derudover kæmper militæret en langvarig kamp mod islamistiske grupper, der har fået fodfæste på Sinai-halvøen.