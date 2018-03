28-årig har erklæret sig skyldig i skudmassakre i Quebec

En tidligere canadisk universitetsstuderende erklærede sig onsdag skyldig i at have dræbt seks mænd, da de bad i en moské i Quebec i januar sidste år, hvormed en længere retssag om skyderiet kan undgås.

Den tiltalte i sagen, den 28-årige Alexandre Bissonnette, siger ved et retsmøde i Quebec City, at han ønsker at ændre sin tidligere erklæring, om at han ikke er skyldig, til skyldig.

Dommeren har erklæret ham skyldig i seks anklagepunkter om drab og seks anklagepunkter om drabsforsøg.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, kaldte skudmassakren i moskéen for et terrorangreb, men anklagemyndigheden har ikke tiltalt Bissonnette for terrorisme.

Politiet har betegnet den anklagede som "en ensom ulv".

Masseskyderier er sjældent forekommet i Canada, som har en strengere våbenlovgivning end USA.

Efter skudangrebet ringede Bissonnette selv til alarmcentralen og tilstod. Han blev fundet af politiet i en bil 20 kilometer fra moskéen.

Retssagen var oprindeligt planlagt til at fortsætte til sidst i maj, men får nu et andet forløb.

De canadiske myndigheder indledte efter skudmassakren en kampagne både i delstaterne og på føderalt plan mod hadforbrydelser.

Den 28-årige studerede politisk videnskab og antropologi på Laval Universitet. Flere har sagt, at han begyndte at give udtryk for ekstreme holdninger før skudangrebet.