Medie: Brand i sibirisk indkøbscenter var »højst sandsynligt« påsat

Branden i det sibiriske indkøbscenter, som søndag kostede 64 personer livet, var »højst sandsynligt« påsat.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass på baggrund af oplysninger fra en unavngiven kilde, som angiveligt skulle have tæt forbindelse til efterforskningsarbejdet.

Branden menes at have haft sit arnested nær et aktivitetscenter for børn og storcentrets biografer, der lå på fjerde og øverste etage i indkøbscenteret, som ligger i byen Kemerovo i den sydøstlige del af Sibirien.

Putin lover at straffe skyldige bag dødsbrand i Sibirien

Det er tidligere kommet frem, at indkøbscenterets alarmsystem havde været slukket siden den 19. marts. Derudover var nødudgangene i bygningen blokeret.

En sikkerhedsvagt skulle angiveligt have forsøgt at slå systemet til - uden held. Han har forklaret, at han havde orienteret hans overordnede om det defekte alarmsystem.

Vagten, Sergei Antyushin, blev sammen med fire andre personer, der alle har en form for tilknytning til centeret, onsdag anholdt.

Ifølge Tass er Sergei Antyushin blevet fængslet frem til den 25. maj.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, besøgte tirsdag Kemerovo. Her proklamerede han, at de mange dødsofre skyldtes »kriminel uagtsomhed og skødesløshed«. Han lovede samtidig at straffe de skyldige.

Russere protesterer efter sibirisk katastrofebrand

Onsdag har præsidenten ifølge Tass informeret den russiske premierminister, Dmitry Medvedev, om, at alle russiske indkøbscentre skal inspiceres for at klarlægge, om de lever op til gældende sikkerhedskrav.

Branden, der bredte sig over ca. 1.600 kvadratmeter, kostede flere liv end nogen anden brand i Rusland siden Sovjetunionens opløsning, skriver Reuters.