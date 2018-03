Russere protesterer efter sibirisk katastrofebrand

MOSKVA

Politimanden med den store megafon lignede en, der ikke for alvor selv troede på sagen.

»Pusjkin-pladsen er overfyldt. Gå venligst den anden vej.«

Han gentog opfordringen hvert halve minut, men fodgængerne krydsede ufortrødent over til pladsen i det centrale Moskva, hvor der tirsdag aften blev afholdt en improviseret mindedemonstration for ofrene for storbranden i den sibiriske by Kemerovo.

Nogle tusinde moskovitter samledes i den frostklare martsaften efter at opråbet tidligere på dagen var gået ud via sociale medier.

Mange af ofrene var børn. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Nogle af deltagerne havde hvide balloner, mens andre holdt sorte skilte med påskriften ”Kemerovo 25.03.18” – datoen for branden i storcenteret, der efter officielle opgørelser har kostet 64 livet, heraf 41 børn.

Flere af oppositionens profiler var til stede, men der var ingen taler eller transparenter. Der var derimod mange almindelige borgere med blomster og kerter, som blev placeret for foden af monumentet for nationaldigteren Aleksander Pusjkin midt på pladsen.

»Vi risikerer alle at blive ofre for myndighedernes skalten og valten,« sagde en lokal forretningsmand, Vadim Kolganov, der bar på en stor buket hvide roser.

Mange mener, at officielt sanktioneret lemfældig omgang med brandsikkerheden er årsag til ulykken, og at myndighederne efterfølgende har forsøgt at at tie katastrofen ihjel.

Branden menes at have haft sit arnested i forbindelse med et aktivitetscenter for børn og storcentrets biografer, men både årsagen til dens opståen og dens eksplosionsagtige udvikling er fortsat uklare.

Nogle af de fremmødte havde taget hjemmelavede skilte med. »Korruption dræber,« stod der på et af dem.

»Vores land brænder,« på et andet.

Manifestationen i Moskva – og flere møder i andre russiske byer - var indkaldt til støtte for borgerne i Kemerovo.

Tusinder af lokale borgere havde tirsdag været samlet i Kemerovo, ca. 3500 km. øst for Moskva, til et massemøde, der varede hele dagen.

Områdets guvernør, Aman Tulejev, affærdigede den lokale protest som en samling ballademagere.

»Som sædvanlig er det oppositionskræfter, som straks er ankommet for at udnytte folks fortvivlelse,« sagde Tulejev til Putin, der besøgte regionen tirsdag.

»Det er overhovedet ikke de dødes slægtninge. Det er folk, som konstant laver ballade,« sagde han.

I en hjerteskærende scene, der har cirkuleret på de russiske sociale medier, formaner Kemerovos vice-guvernør en mand, hvis kone og tre døtre blev dræbt i branden, til »ikke at bruge dette til personlig pr.«

Trods flere opfordringer har Vladimir Putin ind til videre afvist at suspendere eller afskedige guvernøren. Den 73-årige Tulejev har regeret den kulproducerende region, også kendt som Kusbass, med hård hånd siden midten af 1990'erne og er en af præsidentens mest loyale støtter.

Hverken Putin eller Tulejev skulle tirsdag nyde noget af at møde de mange vrede borgere - præsidenten talte i stedet med en lille håndplukket flok og kun loyale statsmedier dækkede begivenheden.

At tie ulykker ihjel er en taktik de russiske myndigheder har brugt i forbindelse med talrige andre episoder, der har kostet menneskeliv – fra terroraktioner til tab i landets krige i Syrien og Ukraine. Denne gang synes fremgangsmåden dog at have givet bagslag.

Efter to døgns tøven og en storm af protester på de sociale medier besluttede Kreml at dekretere landesorg onsdag, hvor officielle bygninger flager på halv.