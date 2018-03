Theresa May har sendt kondolencebrev til Putin efter brand

Den britiske premierminister, Theresa May, har sendt et kondolencebrev til den russiske leder, Vladimir Putin, efter en storbrand i et indkøbscenter i den sibiriske by Kemerov, hvor 64 mennesker omkom, skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

Kondolencebrevet fra London til Moskva er sendt midt under den værste krise i nyere tid mellem de to lande, efter et giftangreb i den engelske by Salisbury 4. marts.

I alt har 27 lande indtil videre udvist mere end 130 russiske diplomater som reaktion på, at en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter blev angrebet med nervegift i Salisbury.

Putin lover at straffe skyldige bag dødsbrand i Sibirien

Ifølge britiske efterforskere er de blevet forgiftet med nervegiften Novichok, som oprindeligt er udviklet af Sovjetunionen.

I en erklæring fra den britiske premierminister mandag hed det, at de koordinerede reaktioner "er en klar demonstration af, at vi står sammen skulder ved skulder og sender det stærkeste signal til Rusland om, at det ikke kan fortsætte med at gå op imod folkeretten og internationale normer".

Putin besøgte tirsdag Kemerov i Sibirien, hvor over 100 mand er sat ind for at efterforske årsagen til branden.

Det russiske undersøgelsesudvalg har foreløbig konkluderet, at en sikkerhedsvagt havde slukket alarmsystemet i indkøbscentret. Desuden var nødudgange i bygningen blokeret.

»Bestikkelse frem for brandsikkerhed«: Skarp kritik efter russisk katastrofebrand

Efterforskerne har også konstateret en række alvorlige brud på sikkerhedsreglerne i bygningen.

Putin indledte tirsdagens møde i Kemerovo med et minuts stilhed for ofrene for ulykken.

Branden har kostet flere liv end nogen anden brand i Rusland siden Sovjetunionens opløsning.