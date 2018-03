Nato udviser syv russere

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger på et pressemøde, at syv russere er udvist fra den russiske mission ved Nato.

Samtidig er tre russiske ansøgninger om akkreditering blevet afvist.

- Dette er ikke en ændring i Natos overordnede kurs. Nato arbejder stadig for dialog, siger Stoltenberg, som siger, at reaktionen er rettet mod Ruslands adfærd og mod anvendelse af kemiske våben.

- Angrebet i Salisbury var den første anvendelse af en nervegift på Natos territorium. Den 14. marts udtrykte alliancens medlemslande deres dybe bekymring og fordømte dette skamløse brud på internationale normer. Siden dengang har vi haft intense konsultationer, siger Stoltenberg.

- Dette har indtil nu resulteret i udvisninger af over 140 russiske diplomater i over 25 Nato-lande og partnerlande. Dette er en bred, stærk og koordineret reaktion. I dag tager Nato yderligere skridt.

4. marts blev den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia fundet bevidstløse på en bænk i Salisbury i det sydlige England. De to er fortsat indlagt efter angrebet med en nervegift, som ifølge britiske efterforskere er den russiske gift Novichok.

Rusland har benægtet, at landet står bag angrebet i England.

Russerne har lovet, at man vil svare igen på de mange udvisninger af diplomater, men der er endnu ikke kommet et egentlig svar fra Moskva.

Tidligere har russiske myndigheder sagt, at man slet ikke har udviklet giften Novichok. Men det er blevet modsagt af flere russiske kemikere, som hævder at have arbejdet med at producere giften i Rusland.