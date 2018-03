Dobbelt så høj som Frihedsgudinden: Verdens højeste statue skyder i vejret

Sardar Sarovar-dæmningen i det nordvestlige Indien får inden årsskiftet et nyt vartegn, der skiller sig markant ud fra mængden.

En 182 meter høj statue af landets tidligere leder Vallabhbhai Patel, der spillede en stor rolle i Indiens frihedskamp, og som blev kaldt landets "Iron Man".

Statuen kommer til at hedde "Statue of Unity" og vil efter planen stå færdig inden nytår. Den skal blive et vartegn for Indien og for regionen, hvilket man også håber, vil tiltrække flere turister og besøgende.

Den hidtil højeste statue i verden var Buddha-statuen i Henan i Kina, der er 153 meter høj. Frihedsgudinden på Liberty Island ved New York er 93 meter høj til sammenligning.

Foto: Statue of Unity

