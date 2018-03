Overblik: Korruptionsskandalen stikker dybt i Brasilien

Den brasilianske ekspræsident Luiz Inacio "Lula" da Silva tabte mandag en ankesag mod den dom på godt 12 års fængsel for korruption og hvidvask, han blev idømt i juli sidste år.

Sagen, der har fældet den ellers populære ekspræsident, kaldes "bilvasksagen" i det sydamerikanske land. Lula har under afhøringer kaldt retssagen for en farce og afvist alle anklager.

Her er nogle af hovedpunkterne i skandalen, der har løbet over flere år:

2014:

* 17. marts: Politiet tilbageholder Alberto Yussof i det, der begynder som en rutinemæssig sag om hvidvask af penge på en tankstation.

Det fører efterforskerne på sporet af det statslige olieselskab Petrobras.

Petrobras-direktør Paulo Roberto Costa bliver anholdt og indrømmer, at selskabet har kanaliseret penge videre til det brasilianske arbejderparti.

2015:

* 6. marts: Højesteret giver grønt lys til en granskning af 12 senatorer og 22 politikere i det brasilianske underhus. De er mistænkt for medvirken til underslæb i Petrobras.

* 19. juni: Den administrerende direktør for entreprenørfirmaet Odebrecht, Marcelo Odebrecht, bliver anholdt og senere idømt 19 års fængsel for korruption.

Det viser sig, at Odebrechts chefer systematisk har bestukket politikere for at få lukrative kontrakter.

I løbet af 2015 bliver også to ledende politikere i Arbejderpartiet anholdt. Det samme gør chefen for Brasiliens største investeringsbank, BTG.

2016:

* 4. marts: Ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva bliver afhørt i sagen.

Lula, der er grundlægger af Arbejderpartiet, bliver anklaget for at have modtaget bestikkelse.

* 12. maj: På grund af stor folkelig modstand mod regeringen vælger kongressen at suspendere Lulas efterfølger, præsident Dilma Rousseff.

* 31. august: Rousseff træder tilbage og bliver erstattet af Michel Temer. Temer bliver dog hurtigt involveret i korruptionsskandalen, og flere af hans ministre tvinges til at træde tilbage.

2017:

* 26. januar: 77 tidligere Odebrecht-chefer vidner i sagen og forsyner statsanklageren med en bunke belastende informationer om adskillige politikere.

* 14 marts: Statsanklageren anmoder højesteret om at åbne for 83 nye granskninger baseret på vidneudsagn fra de tidligere Odebrecht-chefer.

* 30. marts: Den tidligere formand for det brasilianske underhus Eduardo Cunha bliver idømt mere end 15 års fængsel for korruption.

* 11. april: Højesteret givet grønt lys til nye undersøgelser af politikere. De omfatter blandt andet ni ministre i Temers regering, 29 senatorer og 42 medlemmer af kongressens underhus.

* 5. maj: En tidligere direktør i Petrobras vidner mod Lula og påstår, at Lula kendte til alt, hvad der foregik i selskabet.

* 10. maj: Lula bliver afhørt og afviser alle anklager om at have taget imod en lejlighed fra byggefirmaet OAS. Han kalder sagen en "farce".

* 23. maj: Lula mødes med nye anklager om, at han skulle stå bag den konstruktion, der sikrede politikere og højtstående personer i Petrobras bestikkelse fra firmaer, der ønskede adgang til offentlige byggeprojekter.

* 12. juli: En føderal dommer idømmer den tidligere præsident ni et halvt års fængsel for korruption og hvidvaskning. Lula anker dommen.

2018:

* 24. januar: Lula taber ankesagen, og dommen bliver fastholdt. Straffen bliver hævet fra ni et halvt års fængsel til 12 år og en måned.

* 27. marts: En domstol i Porto Alegre stadfæster dommen fra januar og afviser Lulas appel.

Kilde: AFP