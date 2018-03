Brasiliansk domstol har afvist korruptionsdømte Lulas appel

En brasiliansk domstol har afvist tidligere præsident Luiz Inácio Lula da Silvas appel mod en korruptionsdom på 12 års fængsel.

Mandagens afgørelse følger en tidligere afgørelse fra samme appeldomstol i Porto Alegre om at opretholde Lulas dom for korruption og hvidvaskning af penge.

Overblik: Korruptionsskandalen stikker dybt i Brasilien

Dermed er sandsynligheden, for at den tidligere præsident rent faktisk bliver sat bag tremmer, øget. Medmindre landets højesteret træffer den modsatte afgørelse 4. april, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I slutningen af januar i år blev tre dommere ved appeldomstolen i Porto Alegre enige om, at Lula har taget imod bestikkelse og hvidvasket penge. De forlængede endda fængselsstraffen fra ni et halvt år til 12 år og en måned.

Lula har erklæret sig uskyldig i anklagerne og kalder hele sagen mod ham for en løgn, skriver nyhedsbureauet AFP.

Lula blev i juli sidste år idømt ni et halvt års fængsel for bestikkelse. Blandt andet kom det frem, at han havde fået foræret en villa fra byggefirmaet OAS. Det skulle være betaling for at sikre en byggekontrakt med det statslige olieskab Petrobras.

Den 72-årige socialist og tidligere fagforeningsleder var Brasiliens præsident fra 2003 til 2010. I den periode blomstrede den brasilianske økonomi på grund af landets store eksport af råvarer.

Brasiliansk fodboldlegende vil være guvernør i Rio de Janeiro

Lula har stadig en teoretisk mulighed for at kunne stille op ved præsidentvalget, der finder sted i oktober. Han vil således igen være valgbar, hvis dommen mod ham omstødes ved højesteret.

Kandidaterne ved præsidentvalget skal senest 15. august lade sig registrere. Ethvert partis kandidat kan dog blive udskiftet frem til tre uger før valgdatoen 7. oktober.