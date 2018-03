»Bestikkelse frem for brandsikkerhed«: Skarp kritik efter russisk katastrofebrand

MOSKVA — Det skulle have været en hyggelig start på de russiske skolers forårsferie med biografbesøg og shopping i indkøbscentret midt i den sibiriske storby Kemerovo.

Men for mange hundrede besøgende i Vinterens Kirsebær, et stort center med både butikker, restauranter, fitnesscenter og biograf, blev fridagen på få minutter forvandlet til et mareridt.

En brand, der synes at være opstået søndag eftermiddag lokal tid i et aktivitetscenter for børn, spredte sig hurtigt under voldsom røgudvikling, og da brandalarmerne ikke virkede, og mange nødudgange var låst, blev et stort antal besøgende og ansatte i centret fanget af branden.

Billeder fra overvågningskameraer viser besøgende, der panisk flygter mod udgangene, mens centrets gange fyldes af sort røg.

I centerbiografen – hvor man altid låste udgangene for at forhindre, at gratister sneg sig ind – mentes otte piger fra en femte klasse på en af de lokale skoler at være omkommet, skriver lokale medier.

Sent mandag blev antallet af dødsofre i branden opgjort til omkring 64, men der var stadig en håndfuld besøgende, hvis skæbne var ukendt.

Korrupte Kemerovo

Rusland er i de seneste år blevet ramt af en stribe storbrande med massive tab af menneskeliv til følge. Den mest dødelige fandt sted i 2009, hvor 156 døde i forbindelse med en brand i en natklub i provinsbyen Perm.

I 2013 kostede en brand på et psykiatrisk sygehus i Novgorod-området 37 dødsofre, og i 2015 omkom 19 i en brand i et indkøbscenter i storbyen Kazan.

Russiske brandmyndigheder har i flere omgange været involveret i skandaler, hvor der er blevet set gennem fingre med sikkerheden i bytte for kontante pengebeløb.

»Ministeriet for nødsituationer (den russiske beredskabsstyrelse, red.), som i stedet for at tage sig af brandsikkerheden har travlt med at modtage bestikkelse, melder som sædvanlig hus forbi,« skrev Dmitrij Gudkov, en oppositionspolitiker, på Facebook.

Flere iagttagere pegede på, at Kemerovo, en kulproducerende region i Vestsibirien, er kendt som et af Ruslands mere korrupte områder med en guvernør, Putin-støtten Aman Tulejev, der har været ved magten uafbrudt i over 20 år.

»Det ville give mening, at man under efterforskningen suspenderede dem, som kan udøve pres på undersøgelsen, guvernøren, borgmesteren og beredskabsmyndighedernes lokale chef,« skrev Aleksej Venediktov, chef for den uafhængige radiostation Ekho Moskvy på Twitter.

Kreml søgte mandag at lægge en dæmper på kritikken.

»Det ville være helt forkert at udtale sig om de mulige årsager,« sagde Putins talsmand Dmitrij Peskov, der henviste til, at Efterforskningskomitéen, en slags russisk FBI, men under Kremls strenge kontrol, er sat på sagen.

Putins Rusland på vej væk fra Vesten i fuld fart: Forvent dristige eventyr fra Rusland de kommende år Analyse: Rekordhøj opslutning bag Vladimir Putin baner vejen for et mere indadvendt og mere aggressivt Rusland.

Det har også vakt udbredt harme på de russiske sociale medier, at de statslige tv-nyheder søndag aften begyndte med lange indslag om genvalget af Vladimir Putin for en uge siden og kun havde begrænset dækning af tragedien.

Peskov afviste, at Kreml havde krævet, at tv-kanalerne, der er under direkte politisk styring, skulle nedtone dækningen af ulykken.

»Hvad angår et eller andet forbud mod ”dårlige nyheder”, så er det helt og aldeles absurd,« sagde han.