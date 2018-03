Posttraumatisk stresstilstand (PTSD) er desværre meget udbredt blandt tidligere soldater, der har været udsendt til krigs- og kampzoner.

Op mod 20 procent af amerikanske soldater, der har været udsendt, menes at lide af PTSD.

Filmskaberen David Lynch har oprettet en fond, der i årevis har arbejdet for disse soldaters mentale helbred. Blandt andet ved at udbrede kendskabet til og forståelsen for sygdommen.

Et af midlerne til dette er denne video, der blev lavet sidste år i et forsøg på at forklare, hvordan helt almindelige lyde fra hverdagen kan opleves helt anderledes af en soldat, der lider af PTSD.

Det er naturligvis ikke kun soldater, der lider af PTSD. Hvis du vil læse mere om lidelsen, kan du besøge den danske forening for PTSD.