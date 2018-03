På et pressemøde mandag meddelte udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), at Danmark udviser to russiske diplomater. Det sker som en reaktion på giftangrebet i den engelske by Salisbury d. 4. marts.

»Der skal ikke være tvivl om vores støtte i denne sag. Vi bakker fuldt og helt op om vores britiske venner,« lød det bl.a. fra udenrigsministeren.

Sagen kort Søndag d. 4. marts blev den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia fundet livløse på en bænk i den sydengelske by Salisbury.



Ifølge britiske efterforskere blev de to forgiftet med nervegiften Novichok, der er i sin tid er udviklet af Sovjetunionen.



Selvom det endnu ikke er endeligt bekræftet, mener den britiske regering, at Rusland står bag giftangrebet - den udmelding har EU's ledere erklæret sig enige i.



Storbritannien har allerede indført en række sanktioner mod Rusland, ligesom flere andre lande har fulgt deres eksempel.



I alt 14 EU-lande har besluttet sig for at udvise russiske diplomater - USA har varslet udvisning af 60.

Fakta: Danmark udviser to russiske diplomater

Ifølge Johannes Riber Nordby, der er ekspert i strategi, politik og international sikkerhed ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, har udvisningen af de russiske diplomater flere perspektiver.

»Alle ved godt, at når man udviser diplomater, så er det for at udstille, at man er utilfreds med modparten.«

»Danmark gør det her for at sende et signal til Moskva, men også for at fortælle briterne, at vi er på deres side,« siger Johannes Riber Nordby.

Giftgas-sagen: Partier giver fuld opbakning til diplomatudvisninger

Johannes Riber Nordby vurderer yderligere, at signalværdiens styrke særligt bestemmes ud fra den magtposition, som de udviste diplomater måtte have på den russiske ambassade.

»Det er eksempelvis langt mere alvorligt at udvise førstesekretæren end at udvise en tilfældig sagsbehandler,« nævner han.

Selvom det endnu ikke er slået fast, hvilke russiske diplomater der skal udvises af Danmark, har kilder i Ruslands udenrigsministerium allerede annonceret, at det vil svare igen med et tilsvarende antal udvisninger af diplomater fra både EU-landene og USA.

Johannes Riber Nordby maner dog til besindighed. Udvisningen af diplomater er ikke det værste politiske indgreb.

»På et spektrum over, hvordan stater reagerer overfor hinanden, når de vil sende et politisk signal, ligger det at udvise diplomater i den bløde ende. Det er eksempelvis et mere voldsomt skridt at indføre sanktioner,« siger eksperten.

Putin har sendt sit svar: Konflikten mellem London og Moskva spidser til Nyt kapitel i et drama med udvisninger, spionanklager og døde eksilrussere.

Derfor tvivler han da også på, at udvisningen af de russiske diplomater kommer til at ændre markant på trusselsbilledet fra Rusland.

»Der er i forvejen et halvdårligt sikkerhedspolitisk arbejdsklima mellem EU og Rusland. Hvis vi var i gang med at lukke hele ambassader, så havde det været noget helt andet. Nu kan vi stadig tale med russerne via deres ambassade i København, og det kan briterne også via ambassaden i London,« siger Johannes Riber Nordby.