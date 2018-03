Storbrand har kostet mindst 53 livet i indkøbscenter i Sibirien

En voldsom brand søndag aften i et indkøbscenter i byen Kemerovo i Sibirien har kostet 53 mennesker livet, oplyser russiske myndigheder mandag morgen.

Mange er omkommet i en biograf i indkøbscenteret.

Mandag formiddag er yderligere fem omkomne fundet nær biografen, bekræfter operationsledelsen ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Blandt de savnede er mange børn.

Vicedirektøren i Ruslands Nationale Krisehåndteringscenter, Andrej Mamtjenkov, fortæller ifølge BBC, at 41 børn savnes.

Russiske myndigheder har identificeret 19 af de døde.

Branden i indkøbscentret brød efter alt at dømme ud i en biografsal på fjerde sal og bredte sig over et område på omkring 1600 kvadratmeter.

20 mennesker blev reddet ud af den brændende bygning, og omkring 100 andre blev evakueret fra stedet.

Billeder på russisk tv viser mennesker, der springer ud af indkøbscentrets vinduer for at undslippe flammerne.

Årsagen til branden er endnu ukendt, men myndighederne har indledt en efterforskning af sagen.

Mandag oplyser en unavngiven politikilde fra Kemerovo, at tre personer er tilbageholdt.

- Tre personer, herunder direktøren for indkøbscentret, er blevet tilbageholdt, siger kilden.

Dette er ikke bekræftet fra officielt hold.

Guvernøren i regionen fortæller, at familier til de døde vil modtage en kompensation på en million rubler (cirka 105.600 kroner).

- Jeg har truffet beslutning om, at hver familie, som har mistet et medlem, vil modtage en million rubler i kompensation, siger guvernør Aman Tulejev.

- Hvis der er to (døde familiemedlemmer, red.), Gud forbyde det, så bliver det to millioner rubler.

Ud over butikker og en biograf indeholder indkøbscentret en bowlinghal, flere restauranter og en minizoo for børn.

Området omkring Kemerovo er kendt for sin kulproduktion. Byen ligger i det sydlige Sibirien omkring 3600 kilometer øst for Ruslands hovedstad, Moskva.