163 personer reddet efter færge gik på grund ved Sydkorea

En færge med 158 passagerer og 5 besætningsmedlemmer gik søndag på grund efter at have påsejlet en klippe i vandet ud for Sydkoreas sydvestlige kyst.

Den sydkoreanske kystvagt har med succes reddet de mange personer i land fra det 223 tons tunge fartøj, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Der er foreløbig meldinger om seks lettere kvæstede personer, som er blevet fragtet til hospitalet.

Ifølge nyhedsbureauet sejlede passagerskibet i tæt tåge, da det ramte klippen. Nogle vidner har desuden forklaret, at ulykken skete, da færgen forsøgte at undgå at kollidere med en fiskerbåd ca. 400 km syd for den nordkoreanske hovedstad Seoul.

Området har en kedelig forhistorie med skibsulykker. Det er samme farvand, hvor færgen Sewol sank i 2014, hvorved 304 mennesker omkom. Den store færge blev bjærget fra 44 meters dybde for et år siden.

Der var 476 om bord, da 6.800 tons tunge Sewol kæntrede. Af de omkomne var 250 elever på lejrtur fra en skole i byen Ansan, der ligger nord for Seoul.