EU-ledere er bekymrede over truslen fra Rusland og en uforudsigelig Trump.

Høgen over alle høge, John Bolton, blev valgt på trods af sit overskæg.

Angrebene på Afrin får EU-topmøde til at fordømme Tyrkiet.

Hvis ikke det var for en modig politibetjent, kunne angrebet have kostet endnu flere menneskeliv.

Giv dit publikum noget, der er værd at se, lyder det fra marketingsekspert. Finans

Det begyndte med to gadeartister i Montreal og udviklede sig siden til en milliardforretning. Showets akrobatik bliver vildere og vildere. Tilskadekomne skal tælles i tusinder.

Er det blevet for vildt?

Familien, der overtog Jakob Ejersbos forældres hus og job i Tanzania, har svært ved at genkende virkeligheden i tv-serien Liberty.

20-årige Christian Lykkings rejse tværs over Jylland mod Vesterhavet gik ikke helt som forventet.

Franskmændene har vænnet sig til at leve med truslen og kommer hurtigt videre, vurderer JP's korrespondent.

Det er småt med oplysninger fra politiet om to aktioner i henholdsvis Husum og Greve.

En politimand meldes dræbt af bilbombe i Egyptens næststørste by. Flere personer er såret.

Præsident al-Sisi gav i november de væbnede styrker ordre om at nedkæmpe de militante inden for tre måneder.

Mange i Gazastriben har brug for lægehjælp, og Egypten genåbner grænsen til det palæstinensiske område onsdag.

I næste uge genvælges Al-Sisi som Egyptens præsident. Under hans jernnæve har kun én modkandidat fået lov at stille op, og han er fan af al-Sisi.

Egypten er langt overvejende et muslimsk land, men der er et kristent mindretal, kopterne. Af de 93 millioner mennesker i Egypten er omkring ti procent koptere.

I det seneste års tid er over 100 koptere blevet dræbt af militante islamister i Egypten - mange af dem i Alexandria.

Mindst en er blevet dræbt og tre er blevet såret ved en bilbombeeksplosion i Egyptens næststørste by, Alexandria, rapporterer statslige medier ifølge AFP.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

I en lund i Texas ligger La Grange Pavillion, der med sit unikke udseende formår at forføre dig ind i skovens dybe, stille ro. Kom med indenfor.

Virginias flade flodlandskaber, tobaksplantager, historiske byer og store kirkegårde er ramme for både fortællingen om nationen Amerikas grundlæggelse, slaveriet, borgerkrigen og om nutidens USA.

