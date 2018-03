Iran kan spare penge med cyberangreb på danske universiteter

Det er formentlig for at spare tid og penge, at danske universiteter er blevet udsat for hackerangreb.

Sådan lyder vurderingen fra major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Mikkel Storm Jensen, der forsker i cyberkonflikt og cyberstrategi.

- Forskningsinstitutioner og virksomheder, der udvikler viden, er under et permanent pres fra spionage på internettet. Hackerangreb sker for at skyde genvej.

FE: Danske universiteter hacket af udenlandsk stat

- Man kan spare en masse penge og tid ved at stjæle sig til forskning, siger Mikkel Storm Jensen.

Angrebene er blevet udført af en udenlandsk "statslig aktør", og USA siger, at de kommer fra Iran.

Forskningsinstitutioner er generelt sårbare over for cyberangreb, fordi de har tradition for stor åbenhed. Ifølge de amerikanske myndigheder har målet været at stjæle akademiske data.

USA: Iran hacker universiteter i hele verden - også i Danmark

- Det er farligt for virksomheder og forskningsinstitutioner, der lever af at udvikle ny viden, for hvis den bliver stjålet, så går det ud over deres konkurrence og evne til at eksistere, siger Mikkel Storm Jensen.

Danmark var på listen over 21 lande, som skulle være blevet udsat for hackernes angreb.

Mikkel Storm Jensen mener, at forskere generelt er opmærksomme på at beskytte deres data, men at angrebet umiddelbart har haft en høj succesrate.

Ifølge de amerikanske myndigheders anklageskrift er 100.000 e-mailkonti på universiteterne blevet angrebet. Angrebene har været succesfulde i 8000 tilfælde.

- Det viser, at angrebet har været relativt avanceret. Der er næppe mange forskere, der vil klikke på en email fra en nigeriansk prins. Det skal ligne noget, man interesserer sig for sendt fra nogle, man kender, siger Mikkel Storm Jensen.

Hackerne har benyttet sig af såkaldte phishing-mails, hvor modtagere lokkes til at trykke på et link eller lignende, der lukker uønsket software ind i systemet.

Ifølge Mikkel Storm Jensen bliver phishingangreb "mere og mere avancerede".