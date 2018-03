Kinas forsvundne rumstation tordner mod Jorden

Kinas første rumstation, som landet mistede kontrollen over i 2016, er nu på vej mod Jorden igen. Det forudsiges, at rumstationen vil ramme Jordens overflade mellem den 30. marts og den 1. april.

Kina indrømmede at have mistet kontrollen over det 8,5 tons tunge rumfartøj i 2016, og informerede om, at det derfor var umuligt for dem at sikre en kontrolleret nedfart tilbage til Jorden.

Amerikanske Aerospace beskriver i en rapport om Tiangong-1, at der er en chance for, at nogle af rumstationens stumper overlever turen tilbage til Jorden, og derfor kan ramme med enorm hastighed.

»Skulle dette ske, vil enhver overskydende stump lande inden for et område, der er få hundrede kilometer i størrelse,« lyder det fra Aerospace.

Aerospaces rapport om rumstationen indeholder et verdenskort, der viser, at Tiangong-1 højst sandsynligt rammer Kina, Mellemøsten, det centrale Italien, det nordlige Spanien, de nordlige amerikanske stater, New Zealand, Tasmanien, Sydafrika eller Sydamerika.

Det amerikanske rumfartsselskab mener dog også, at sandsynligheden for at blive ramt af vragstykker fra Taingong-1 er en million mindre end sandsynligheden for at vinde det amerikanske Powerball - der altså er det største lotteri i USA.

Det amerikanske rumcenter beskriver derfor, at der ikke er nogen grund til at være bange for at få et stykke af den vildfarne rumstation i hovedet.

»I hele rumfartens historie har man aldrig haft kendskab til nogen, der er kommet til skade, efter at blive ramt af vragstykker fra rumfartøjer. Der er indtil videre kun ét kendt tilfælde af, at en person er blevet ramt af et vragstykke, og heldigvis kom hun ikke til skade.«

Tiangong-1 forlod Jordens overflade i 20111, og blev dengang set på som et stort politisk symbol for Kina, der dengang så sit snit til at blive en rumrejsende stormagt. Rumstationen blev brugt til både bemandede og ubemandede missioner, og fik i 2012 besøg af Kinas første kvindelige astronaut Liu Yang.