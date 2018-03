EU og flere store lande rejser kritik af USA i WTO

EU og en række store lande retter på et møde fredag i verdenshandelsorganisationen WTO skarp kritik af USA's nye told på stål og aluminium.

Der er Kina og Rusland, der har taget initiativ til debatten på WTO-mødet i Genève. Ifølge nyhedsbureauet Reuters bakker også Japan, Brasilien, New Zealand, Tyrkiet, Sydkorea, Thailand, Pakistan, Norge, Australien, Indien og Schweiz op om kritikken.

EU's repræsentant på mødet siger, at der ikke er en holdbar begrundelse for USA's metaltold. USA kan ifølge EU-udsendingen ikke bruge hensynet til sin nationale sikkerhed for at holde sin egen stålindustri i live.

Det er i første omgang uklart, hvilket regi kritikken er fremsat i. Der ser ikke umiddelbart ud til at være tale om, at landene åbner en formel WTO-sag mod USA. Ifølge WTO's regler har de 90 dage til at åbne en sag.

Men den brede kritik fra EU og flere store lande er markant. Blandt kritikerne er i hvert fald tre af de seks lande, der ligesom EU har fået en måneds udsættelse på tolden, så de får mulighed for at forhandle sig til helt at slippe.

Kritikken bliver fremsat, blot få timer efter at USA's kontroversielle told er trådt i kraft tidligt fredag morgen dansk tid.

Fredag formiddag er EU-landenes stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles enedes om at gå i forhandlinger med USA for at forsøge at få EU undtaget fra tolden.

Præsident Donald Trump kom med sin melding om de nye toldsatser - 25 procent på stål og 10 procent på aluminium - 1. marts.

Han begrundede den med, at USA bliver uretfærdigt behandlet på verdensmarkedet, og at han er nødt til at beskytte amerikansk industri.

Konkret henviste han til en paragraf i WTO-reglerne, der giver medlemslandene mulighed for at omgå de normale regler, hvis deres nationale sikkerhed er truet.

Da Trump en uge senere formelt skrev under på de nye toldregler, lod han Mexico og Canada slippe. Han lod samtidig forstå, at gode venner af USA ville kunne forhandle sig til undtagelser.

Trump har under den efterfølgende debat blandt andet langet hårdt ud efter den tyske bilindustri.

EU-Kommissionen har sideløbende forberedt en liste over amerikanske varer, der kan blive pålagt told i Europa. Det er dog endnu ikke sket.

Det er ikke klart, hvilke krav USA vil stille til EU under forhandlingerne.