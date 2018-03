Ansatte forbereder afslutningen af den årlige folkekongres i Beijing's Store Folkesal i Beijing, Kina. Foto: Ng Han Guan/AP

Et luftfoto viser en vej, der fører gennem Pilis-bjergens snedækkede skov nær Pilisszentlaszlo, 30 km nord for Budapest, Ungarn. Foto: Balazs Mohai/AP

Et medlem i et militærorkester gaber under et møde i Kinas nationale folkekongres i Folkets Store Hal i Beijing, Kina. Foto: Andy Wong/AP

En balinesisk mand bliver ramt af brændende kokosnøddeblade under en ild kamp kaldet 'Lukat Gni' før Nyepi, den årlige dag med stilhed, der markerer det balinesiske hinduistiske nytår i Klungkung, Bali, Indonesien . Bali's årlige stilhed er så hellig, at selv når en smartphone skal sende en tweet eller uploader en selfie til sociale medier, kan det føre til lovovertrædelse. I år er det næsten umuligt at gøre det alligevel, alle telefonselskaber har aftalt at lukke det mobile netværkt i 24 timer lørdag i ferien, der markerer nytår på den overvejende hinduistiske ø. Foto: Firdia Lisnawati/AP

En mand tigger om penge i sneen ved 42nd Street på Times Square i New York. Foto: Timothy A Clary/AFP

En mand svømmer i det forurenede vand fra floden Yamuna forud for World Water Day, i New Delhi, Indien. Foto: Adnan Abidi/REUTERS

Safet Halil reddede fem storke fra kulden i landsbyen Zaritsa, Bulkarien. Han fandt dem forfrosne uden for landsbyen, tog dem med hjem hvor de fik varme og blev fodret med fisk. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

En mand hopper over en bål under en kurdisk fejring af Nowruz (aka Norooz eller Nowruz), den persiske kalenders nytår i Istanbul. Foto: Yasin Akgul/AFP

Irakiske kurdere bærer brændende fakler op på et bjerg, hvor de fejrer Newroz Day, en festival, der markerer deres forår og nytår, i byen Akra, Irak. Foto: Ari Jalal/REUTERS

Lys skinner ud fra en af bygningerne på Roemer-pladsen under den officielle åbning af Luminale-lysfestivalen i Frankfurt, Tyskland. Foto: Michael Probst/AP

En mand transporterer farvede plastikbolde på sin motorcykel i Delhi, Indien. Foto: Cathal McNaughton/REUTERS

En brandmand sprøjter vand på brændende figurer, under afslutningen af Fallas festivalen, der byder velkommen til foråret og fejrer Saint Joseph's Day i Valencia, Spanien. Foto: Heino Kalis/REUTERS

En Mobaye-flygtning fisker på Oubangui-floden på Longo-øen i Damara-distriktet i den Centralafrikanske Republik. Øen Longo, som andre landsbyer langs Oubangui-floden, er blevet tilflugtssted for fiskere fra Haute-Kotto. De flygter fra terrorgruppen Anti-Balaka, som vil tvinge dem til at blive soldater. Foto: Florent Vergnes/AFP

Børn venter på at blive evakueret fra Douma, Øst Ghouta, i Syriske Røde Halvmånebusser i den østlige udkant af hovedstaden Damaskus. Foto: Hamza Al-Alweh/AFP

Et luftfoto af en russisk trojka, en slæde trukket af tre heste, der konkurrerer på den isdækkede Yenisei flod under det årlige Is-derby, et amatør hestevæddeløb nær den sibirske bosættelse Novosyolovo syd for Krasnoyarsk, Rusland. Foto: Ilya Naymushin/REUTERS