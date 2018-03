Foruroligende opdagelse: Flydende affaldsø er to gange større end Frankrig

Forskere har i mange år vidst, at et område i Stillehavet var plaget af store mængder svært nedbrydeligt affald.

Men ifølge et nyt studie offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature viser det sig nu, at området er markant større end hidtil antaget. Faktisk 16 gange større.

Helt præcist spreder det sig ud over 1,6 mio. kvadratkilometer. Det svarer til et areal, der er mere end dobbelt så stort som hele Frankrig.

Forskere er chokerede over umådelig stor plastikø i Stillehavet

Gennem to år har forskerne bag den nye undersøgelse forsøgt at kortlægge affaldsområdet i Stillehavet - både til vands og i luften.

»Jeg har forsket i et stykke tid, men det her var deprimerende at se. Vi har behov for en koordineret international indsats og gentænke måden, vi bruger plastik på,« sagde oceanograf og en af hovedforfatterne bag undersøgelsen, Laurent Lebreton, ifølge TV2.

Området har nået en sådan størrelse, at det beskrives som en affaldsø, der flyder stille rundt ude i Stillehavet. Den består primært af plastik, fiskegarn, reb og en masse andet svært nedbrydeligt affald.

En rapport fra det britiske videnskabsministerium peger på, at mængden af plastikaffald i verdenshavene vil blive tredoblet inden for det næste årti.

Ifølge Huffington Post kan det sammenlignes med, at en skraldevogn hvert eneste minut tømmer sin last ud i havet.

Den store mængde plastikaffald forringer havdyrenes levevilkår, blandt andet gælder det for havskildpadden, men kan i sidste ende også havne på vores middagsbord gennem de fisk, vi spiser, og det fiskemel, vi fodrer slagtedyrene med.

En app og hjemmestrikkede karklude: »Det er jo en lillebitte mikroskopisk del af noget godt for vores miljø« Over hele landet forsøger frivillige danskere at gøre en forskel i kampen mod plasticforurening.

Flere miljøorganisationer har derfor slået et slag for, at man gør en større indsats for at bekæmpe de enorme affaldsområder i verdenshavene.

Den hollandske organisation Ocean Cleanup har foreslået, at det skal ske med flydende barrierer, der strækker sig ned under havoverfladen, hvor plastikken koncentreres og efterfølgende kan skovles væk fra havet.

Samtidig understreges det, at det dog ikke er tilstrækkeligt at opsamle affaldet. Man skal først og fremmest undgå, at det overhovedet finder vej til verdenshavene.