Nu har Kina svaret Trump igen - hæver tolden på varer fra USA

Kina hæver tolden på amerikansk svinekød, aluminium og andre varer som svar på præsident Donald Trumps øgede told på kinesiske varer.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Donald Trump meddelte torsdag, at USA indfører straftold på kinesiske varer på op mod 60 milliarder dollar. Det svarer til cirka 363 milliarder kroner.

Han forklarede, at han reagerer, fordi "USA har mistet millioner af job til Kina", som landet har et handelsunderskud på 504 milliarder dollar (3050 milliarder kroner) over for.

Trump lægger 50 mia. dollars i told på kinesiske varer

- Det er det største underskud for noget land i verdenshistorien. Det er ude af kontrol, konstaterede præsidenten.

Han langede samtidig ud efter Kina for at stjæle amerikansk design, opfindelser og teknologi.