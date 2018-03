Sank for 76 år siden: Vrag af krigsskib er fundet i Stillehavet

Krigsskibet USS Juneau, der forsvandt i bølgerne for 76 år siden, er blevet lokaliseret i Stillehavet.

Holdet havde været på sporet af vraget i nogle dage. Foto: AP

Det skriver rigmanden Paul Allen, der har anført eftersøgningsholdet, i en pressemeddelelse . Lørdag kom man på sporet af vraget via sonar, og mandag kunne holdet bekræfte, at man havde fundet Juneau.

Skibet hviler godt fire km under overfladen i det sydlige Stillehav ud for Salomonøerne.

Skibet blev torpederet af japanerne for 76 år siden. Foto: AP

Juneau blev torpederet og sænket af japanerne den 13. november 1942 ved slaget om Guadalcanal. Her var vestallierede styrker fra august bl.a. udstationeret for at forhindre, at Japan fik mulighed for at bruge øerne Guadalcanal og Tulagi og Floridaøerne som baser.

Angrebet på Juneau kostede 687 mænd livet - heriblandt de fem berømte Sullivan-brødre, Joseph, Francis, Albert, Madison og George.

De fem Sullivan-brødre mistede alle livet den 13. november. Foto: AP

De fem unge mænd var alle besætningsmedlemmer på Juneau. På søværnets hjemmeside hævdes det, at brødrene var blevet ansporet til at drage i krig efter angrebet på Pearl Harbor, og at de gjorde det på betingelse af, at de kunne gøre tjeneste sammen.

Deres død blev et hyppigt fremhævet billede på den amerikanske krigsindsats. Deres portrætter dukkede op på krigsplakater, og deres historie blev filmatiseret i det patriotiske drama "The Sullivans" fra 1944, ligesom de blev hædret for deres offer ved at få to af flådens skibe opkaldt efter sig.

Fundet af Juneau blev gjort kun få uger efter, Paul Allens hold ca. 800 km ud for Australiens østkyst opdagede det amerikanske hangarskib Lexington, der ligeledes blev sænket under Anden Verdenskrig.

Lexington blev ligeledes ramt af flere torpedoer og bomber i kampen mod japanske krigsskibe på i Koralhavet, hvor kampen stod på fra den 4. til den 8. maj 1942. Over 200 af de amerikanske besætningsmedlemmer mistede livet.