Analysedirektør suspenderet efter Facebook-sag

Analyseselskabet Cambridge Analytica har valgt at suspendere sin direktør, Alexander Nix, med øjeblikkelig virkning.

Samtidig iværksætter selskabet en uafhængig undersøgelse af Cambridge Analyticas brug af oplysninger fra Facebook.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Cambridge Analytica med hovedsæde i London er i disse dage i medierne, efter den amerikanske avis New York Times og den britiske avis The Observer har skrevet, at selskabet har misbrugt Facebook-data til at hjælpe Donald Trumps valgkamp.

Ifølge aviserne stjal analyseselskabet oplysninger fra 50 millioner Facebook-brugere for at kunne udarbejde et program, som kunne forudsige og påvirke vælgerne under det amerikanske valg.

Resultaterne blev herefter solgt til Trumps kampagnestab, skriver aviserne.

Ifølge The Observer blev Cambridge Analytica på det pågældende tidspunkt ledet af Steve Bannon, som var Trumps nærmeste rådgiver i Det Hvide Hus, inden han blev fyret sidste sommer.

Tyveriet er det hidtil største fra Facebook. Afsløringen fik mandag USA og EU til at afkræve Facebook svar om tyveriet, og selskabet kan blive idømt en bøde på et milliardbeløb.

Analyseselskab afslører lyssky metoder for skjult kamera: Bestikkelse, eksspioner og honningfælder

I et interview med den britiske avis The Guardian har et af selskabets medstiftere Chris Wylie fortalt, at firmaet "tog falske nyheder til et helt nyt niveau".

Cambridge Analytica har hidtil nægtet alle anklager om datatyveri.

I tirsdagens pressemeddelelse henviser selskabets bestyrelse til hemmelige optagelser af Alexander Nix, der ikke stemmer overens med bestyrelsens opfattelse af selskabets værdier.

Optagelserne er blevet bragt af det britiske medie Channel 4.

De britiske myndigheder mener ikke, at analyseselskabet har været samarbejdsvillig i sagen. Myndighederne har derfor bedt om en ransagningskendelse for at kunne gennemgå selskabets dataservere, skriver nyhedsbureauet AFP.