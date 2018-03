Vagthund for kemivåben har svar på giftangreb om tre uger

Aktuelle undersøgelser af en formodet nervegift fra et angreb i England vil vare tre uger, siger direktøren for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW).

Eksperter fra OPCW er sat på opgaven i Storbritannien, oplyser direktøren tirsdag.

Tidligere tirsdag sagde en talsperson for den britiske premierminister, Theresa May, at vagthunden for kemiske våben fortsat er i gang med at tage prøver fra hændelsen i Salisbury.

4. marts blev en russisk eksspion og hans datter fundet livløse på en bænk i den sydengelske by. De er indlagt på et hospital i Storbritannien.

Russisk kemiker ødelægger Ruslands kerneargument i giftsag

Theresa May har konstateret, at Rusland med meget stor sandsynlighed stod bag det formodede angreb med nervegiften Novichok for snart tre uger siden.

Siden har flere andre lande fulgt trop og udtrykt støtte til briterne. Det gælder blandt andet USA, hvor præsident Donald Trump har sagt, at han tror på de britiske fund.

Rusland har afvist disse beskyldninger.

Russerne har flere gange sagt, at de ønsker at sende eksperter til England for at bidrage til efterforskningen. Det russiske udenrigsministerium har nævnt flere mulige bagmænd.

Blandt disse var Sverige. Men Ruslands ambassadør i Sverige har tirsdag efter en samtale i det svenske udenrigsministerium trukket den udtalelse tilbage. Han sagde, at det var et gæt.